Jasper Stuyven zwaar ontgoocheld na niet-selectie: “Ik begrijp het niet goed”



ODBS

16 september 2019

13u26

Bron: Belga 0 WK wielrennen Rik Verbrugghe wist dat hij enkele renners zou moeten teleurstellen met een niet-selectie. Jasper Stuyven is er bijvoorbeeld niet bij in Yorkshire, hij staat op de lijst van reserves. “Ik voelde mijn niet-selectie aankomen”, zegt hij. “Gisteravond kreeg ik dan een telefoontje van Rik en werd dat nieuws bevestigd. Ik ben zwaar ontgoocheld.”

Stuyven heeft geen al te best voorjaar achter de rug, maar reed daarna wel een sterke Tour, won het eindklassement in de Ronde van Duitsland eind augustus, werd vijfde in de Brussels Cycling Classic, zesde in de GP de Fourmies en vijfde in de GP Québec. “Ik begrijp het niet goed”, vertelt hij. “Buiten Greg en Phil, onze kopmannen, welke andere renners van de selectie kunnen betere resultaten voorleggen dan ik? Ik denk dat mijn voorjaar zeker nog heeft meegespeeld in de beslissing van de coach en dat is jammer, want ik ging er toch vanuit dat rekening werd gehouden met de vorm en de resultaten in deze periode ook. Ik koers heel sterk, heb blijk gegeven van een goede conditie en wilde graag naar dat WK, maar blijkbaar is dat eindklassement winnen in Duitsland toch niet voldoende.”

Het zal een tijdje duren voor ik dit verwerkt heb Jasper Stuyven

“Een goed excuus voor hem”

Stuvyen voelde de bui wel hangen. “Er was niet zo veel communicatie met Rik, ik heb hem zelf eerst eens moeten bellen om te informeren en dan uiteindelijk hoorde ik dat ik niet bij de eerste vijf was en dan hoop je wel nog om bij die laatste drie opgenomen te worden, maar ik had er eigenlijk al geen al te best gevoel meer bij. Je hoopt, maar ja. Of de Canadese koersen nog een rol gespeeld hebben? Dat denk ik niet echt. Québec was goed (vijfde), in Montréal ben ik niet mee met die groep op het eind, met die klimmers, en word ik 29ste. Ben ik wel mee met die laatste groep, dan kon Rik niet om me heen, maar nu was dat wel een goed excuus voor hem, denk ik.”

Stuyven wikt z’n woorden. Er komen immers nog kampioenschappen, maar de ontgoocheling zit diep. “Ja, ik had hier naar toegewerkt, ik wilde er graag bij zijn. Natuurlijk weet ik dat veel Belgen naar het WK konden gaan, zeker op dat parcours en dat niet iedereen mee kon, maar dat ik er niet bij ben, vind ik heel jammer. Ik had een plek verdiend in die selectie. Ik ben zwaar ontgoocheld, veel meer dan bij mijn niet-selectie voor het WK in Ponferrada in 2014. Toen was ik nog maar net prof, voelde dat anders aan, het zal een tijdje duren voor ik dit verwerkt heb.”

“Dit hakt er toch even in”

Stuyven is wel reserve. “Ik wens niemand ziekte toe of pech, dat hoop je niet voor je collega’s. En als ik dan word opgeroepen, zal ik de beslissing om te gaan laten afhangen van het moment. Dit moet ik toch even verwerken en mijn hoofd staat nu niet echt meer op dat WK. Woensdag rijd ik nog de GP de Wallonie (die hij vorig jaar won) en dan stop ik misschien wel mijn seizoen. Dit hakt er immers toch even in.”

Antwoorden met de pedalen dan maar woensdag? “Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan”, eindigde hij. “Ik ben titelverdediger, maar ik koers daar niet alleen.”

Greg Van Avermaet gisteravond na zijn zege in Montréal over het WK:

Benoot: “Ontgoocheld, maar ik respecteer de beslissing”

Ook Tiesj Benoot greep naast een selectie voor het WK. “Ik ben ontgoocheld, maar niet rancuneus”, zei hij. “Je moet de beslissing van de bondscoach respecteren, al was ik er natuurlijk wel graag bij geweest.”

De renner van (nu nog) Lotto Soudal mag niet mee naar Yorkshire en staat zelfs niet op de reservelijst. “Ook ik voelde de bui wel hangen”, reageerde hij. “Ik ben ontgoocheld, maar ik voelde het wel dat ik er niet bij zou zijn. Toen ik zag welke namen er nog allemaal in aanmerking kwamen voor de laatste twee plaatsen, dan wist ik dat het moeilijk zou worden. Of die beslissing om mij niet mee te nemen terecht is of niet, daar ga ik me niet over uitspreken, iedereen heeft zijn eigen mening en ik respecteer die van de bondscoach. Er waren veel kandidaten, zeker op dat parcours. Er zijn nu Belgische renners die moeten thuis blijven die in elk ander land wel naar Yorkshire hadden gemogen. Dat is een luxesituatie voor de bondscoach, elke niet-geselecteerde renner zal ontgoocheld zijn, maar ik overleef dit wel (lacht).”

“Ik heb mijn best gedaan, win een rit in de Ronde van Denemarken, werd tweede in Plouay en koerste ook sterk vorige week in de Tour of Britain. Ik heb bij Rik aangegeven dat ik me goed voelde en dat ik zijn orders tijdens de koers zou respecteren. Uiteindelijk word ik niet geselecteerd en dan moet je je daar als renner bij neerleggen.”