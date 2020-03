Jasper Stuyven zit met gemengde gevoelens na derde plek: "Ik maakte een foutje in de sprint" ABD

09 maart 2020

18u14

Bron: Belga 0 Wielrennen Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) sprintte maandag naar een derde plaats in de tweede etappe van Parijs-Nice. "Ik maak een foutje in die sprint", zei hij na afloop. "Ik volg Nils Politt waardoor ik finaal wat vast kwam te zitten. Spijtig, maar dit is wel een schitterend resultaat voor de ploeg."

Trek-Segafredo maakte samen met BORA-hansgrohe het verschil in deze waaieretappe. "We hadden eigenlijk allemaal gedacht dat het vandaag veel vroeger zou breken", liet Stuyven optekenen door zijn team. "Maar dat bleek niet het geval. Wellicht lag dat aan het weer. Het ging normaal een iets drogere dag worden, maar finaal kregen we veel regen over ons heen en was het ook koud. Dat speelde wellicht een rol. Op het eind kwamen we dan op die smalle wegen en we zaten als team goed georganiseerd. Je zag dat het peloton nerveus was, wij zaten vooraan, met de juiste mannen."

"De wind blies uiteindelijk niet zo hard", gaf hij mee. "Dus het was moeilijk. Bij die eerste waaierpoging vertelde onze ploegleider door de oortjes dat heel wat jongens het niet gemakkelijk hadden achteraan. De benen reageren niet altijd goed op koude en regen. Dus het brak en wij zaten met vier vooraan van de ploeg en konden het op het eind nog verder uitdunnen."

In de sprint finishte Stuyven als derde. "Ik zat goed gepositioneerd", eindigde hij. "Maar ik maakte een foutje in het slot door Politt te volgen waardoor ik mezelf finaal blokkeerde en ik niet echt meer goed kon sprinten. Dat is jammer, want ik voelde dat er meer in zat. Dan blijf je toch altijd een beetje ontgoocheld achter, zeker na zo'n dag in zo'n omstandigheden en met deze conditie. Maar ik wil het positieve onthouden. Derde is niet slecht en we stonden er vandaag weer als team. We doen bovendien een goede zaak voor Vincenzo Nibali (die nu negende staat, op 28 seconden, red.).”