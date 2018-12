Jasper Stuyven vol vertrouwen na reeks ereplaatsen: "Ik wil een klassieker winnen" Bart Audoore

12 december 2018

00u00 0 Wielrennen Trek-Segafredo heeft zijn tenten deze week opgeslagen op Sicilië. Eén van de speerpunten voor komend voorjaar is opnieuw Jasper Stuyven (26): die droomt van een grote klassieker. "Ereplaatsen zijn mooi, maar ik koers om te winnen."

4de in de Omloop, 10de in Sanremo, 6de in Harelbeke, 9de in Wevelgem, 10de in Waregem, 7de in de Ronde en 5de in Roubaix: niemand die in het voorjaar van 2018 zo regelmatig was als Jasper Stuyven. Helaas, ereplaatsen zijn geen zeges en mensen vergeten snel. Ten bewijze: in het referendum van de Kristallen Fiets kwam hij niet in het stuk voor en werd hij pas achtste. "Ik had dat wel zien aankomen", zegt Stuyven. "Wat stellen ereplaatsen voor? In de 'long run' betekenen die niets."

