Jasper Stuyven twee jaar langer bij Trek-Segafredo: “Ben er gelukkig en voel respect” GVS

16 juli 2020

10u34 2 Wielrennen Jasper Stuyven (28) heeft zijn aflopend contract bij Trek-Segafredo met twee jaar verlengd. “Dat ik de renner ben die het langst bij het team is, toont volgens mij dat ik er gelukkig ben en respect voel.”

Even leek het erop dat Stuyven het team, waar hij in 2014 zijn profdebuut maakte, na zeven jaar zou verlaten. Onder meer Israel Start-Up Nation, dat naast de uitbouw van een solide rondekern rond aanwinst Chris Froome ook zijn klassieke ploeg wil versterken en Stuyvens ex-ploegleider Dirk Demol in dienst heeft, toonde reële interesse. Maar tot een concrete deal kwam het uiteindelijk niet.

“Ik ben heel blij om te blijven koersen bij Trek-Segafredo omdat ik me thuis voel bij het team”, reageert Stuyven. “We hebben een geweldige groep van renners en staf, een team dat voor honderd procent toegewijd is aan elkaar. We zijn niet enkel collega’s maar ook vrienden, zowel op als naast de fiets. Dat ik de renner bij Trek-Segafredo ben die er het langste is, toont volgens mij dat ik er gelukkig ben en respect voel.”

De contractverlenging stemt ook Luca Guercilena, algemeen manager bij Trek-Segafredo, tevreden. “Het komt niet veel voor dat een renner en team elkaar zo’n lange periode trouw blijven. We zagen meteen zijn potentieel. Na een moeilijke lente vorig jaar doet het erg deugd om te zien dat Jasper stappen heeft gezet en dit seizoen al een knappe winst veroverde. Hij heeft de kwaliteiten om de grootste koersen te winnen.”

Klassiekers en Tour

Stuyven had dit voorjaar, voor de coronacrisis toesloeg, de topvorm meteen beet. De Leuvenaar pakte eind februari de bloemen in de Omloop. De doelen van Stuyven blijven de komende maanden onveranderd. Hij mikt op de klassiekers en ritwinst in de Tour de France. In Frankrijk zal hij ook steun bieden aan kopmannen Bauke Mollema en Richie Porte.

Programma van Stuyven:

Ronde van Burgos (28 juli–1 augustus)

Ronde van Polen (5-9 augustus)

Tour de France (29 augustus-20 september)

BK wegrit (22 september)

EuroEyes Cyclassics Hamburg (3 oktober)

Gent–Wevelgem (11 oktober)

Scheldeprijs (14 oktober)

Ronde van Vlaanderen (18 oktober)

Driedaagse Brugge - De Panne (21 oktober)

Parijs-Roubaix (25 oktober)

