Jasper Stuyven draait sprinters een loer met late uitval in BinckBank Tour, Mohoric blijft leider



XC

16 augustus 2018

16u28 8 Wielrennen De vierde etappe van de BinckBank Tour was een kolfje naar de hand van Jasper Stuyven. Onze landgenoot van Trek-Segafredo verraste het peloton met een late uitval in Ardooie. Matej Mohoric behoudt zijn leiderstrui.

De renners kregen vandaag een vlakke tocht van 165,5km over West-Vlaamse wegen onder de wielen geschoven. Thomas Sprengers, Lukas Spengler en Elmar Reinders kozen vrij snel voor het ruime sop, waarna Sep Vanmarcke (zitvakproblemen) en rodetruidrager Fabio Jakobsen (last aan de luchtwegen) er onderweg de brui aan gaven.

De grote meute gaf de vluchters amper speelruimte. Gevolg: het leiderstrio werd al vroeg bij de lurven gevat. Vervolgens brak het peloton voor even in meerdere delen, maar een kwartiertje later kwam de boel weer samen. Alles te herdoen. Nadien ging het blok erop in het peloton. Zo wist een nieuw viertal zich af te zonderen: Nick van der Lijke, Dries De Bondt, Alex Kirsch en Edward Planckaert.

De Bie grijpt naast leiderstrui

Ook dat kwartet was geen lang leven beschoren. Sean De Bie had namelijk zijn zinnen gezet op de Gouden Kilometer om zo de leiderstrui af te snoepen van Matej Mohoric. Maar die laatste liet zich niet verrassen en liep zelfs twee seconden uit in het klassement.

Het peloton maakte zich uiteindelijk op voor een massasprint in de straten van Ardooie. Tot Jasper Stuyven in de slotkilometer uitpakte met een verschroeiende versnelling. Onze landgenoot sloeg meteen een flinke bres en hield stand tot de meet. Caleb Ewan sprintte naar de tweede plek, Zdenek Stybar werd derde.

WOW JASPER STUYVEN!

Wat een geweldige overwinning van de Belg in de vierde etappe van de #BinckBankTour pic.twitter.com/ETTEnXwi0Q Eurosport Nederland(@ Eurosport_NL) link

Stuyven: "Ons plan was gesmeed"

"Het plan dat iemand van de ploeg het gat ging laten vallen in de laatste chicane was al eerder gesmeed. We kennen deze aankomstzone in Ardooie ondertussen wel en daarom zou ik als eerste de laatste bocht ingaan", stelde Jasper Stuyven. "Er zitten hier veel rappe mannen in het peloton dus mochten wij het niet tot een massasprint laten komen wilden we aanspraak maken op de zege. Met Matthias Brändle, Ryan Mullen en Mads Pedersen, om er nog maar enkele op te noemen, kon ik terugvallen op sterke teamgenoten. Ik trok als eerste de bocht in en dan was het aan mij om voluit naar de meet te rijden toen men het gat liet vallen", lachte Stuyven.

Onze landgenoot won vorig jaar ook een etappe in de BinckBank Tour. Hij was dan tijdens de slotrit in Geraardsbergen iedereen te snel af. "Toen had ik wel klassementsambities. Ik bekijk deze rittenkoers van dag tot dag omdat ik dinsdag in de tijdrit al veel tijd verloor op de concurrentie. Ik wil natuurlijk een goed eindklassement afleveren, maar het spreekt in mijn nadeel dat er nog anderen die intentie hebben. En er zit geen zware Ardennenrit aan te komen in tegenstelling tot in 2017. Ik zie wel waar ik uitkom. Deze mooie zege, door te soleren in de laatste kilometer, pakken ze me toch al niet meer af."

Uitslag (top 10)

*** 1. Jasper Stuyven (Bel/TFS) de 165.5km in 3u44:45 (gem. 44.182426km/u)

2. Caleb Ewan (Aus/MTS) op 0:00

3. Zdenek Stybar (Tsj/QST) 0:00

4. Rudiger Selig (Dui/BOH) 0:00

*** 5. Timothy Dupont (Bel/WGG) 0:00

6. Jempy Drucker (Lux/BMC) 0:00

7. Ryan Gibbons (ZAf/DDD) 0:00

*** 8. Tom Van Asbroeck (Bel/EFD) 0:00

9. Daniel Hoelgard (Noo/GFC) 0:00

10. Dylan Groenewegen (Ned/TLJ) 0:00

Stand (top 10)

1. Matej Mohoric (Sln/TBM) de 530.4km in 11u48:28 (gem. 44.919544km/u)

*** 2. Sean De Bie (Bel/VWC) op 0:03

3. Stefan Kung (Zwi/BMC) 0:22

*** 4. Maxime Vantomme (Bel/WVA) 0:28

5. Michael Matthews (Aus/SUN) 0:31

6. Taco van der Hoorn (Ned/RNL) 0:32

*** 7. Victor Campenaerts (Bel/LTS) 0:36

8. Soren Kragh (Den/SUN) 0:37

9. Maximilian Schachmann (Dui/QST) 0:41

10. Alex Dowsett (GBr/TKA) 0:41