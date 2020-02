Jasper Stuyven doet slecht voorjaar 2019 vergeten: “Ik was klaar voor veel slechter weer” BA/MCA/GVS

29 februari 2020

18u55 0 Omloop Dat winnen deugd deed. Jasper Stuyven (27) hoefde het niet eens te vertellen, gewoon door naar hem te kijken, kon je het zien. Winst in de Omloop: dat wiste in één klap alle nare herinneringen aan de vorige klassieke campagne uit.

“Ik ben heel content, zeker nadat vorig voorjaar zo tegengevallen was”, vertelde Stuyven aan de finish in Ninove. “Dit is een mooie revanche. Groter kan een contrast moeilijk zijn.” Het voorjaar van 2019 was er één waarin niks lukte voor Stuyven. Hij begon met een valpartij in de Ronde van de Algarve en haalde daarna nooit meer zijn normale niveau. “Misschien wilde ik het toen te veel forceren”, zei hij. “Vandaag was ik veel relaxter. Ik heb een winter zonder stress gehad en mentaal voel ik meer rust. Ik kon redelijk bevrijd koersen, een beetje opportunistisch.”

Daarmee verwees hij naar het moment waarop de beslissende vlucht tot stand kwam, op 70 kilometer van de streep, in de zone na de Rekelberg. Weinigen die vooraf zullen gedacht hebben dat dat een cruciale zone was. Stuyven zag dat anders. “Het was belangrijk om niet alleen op de Molenberg of Muur te wachten”, zei hij. “In dit weer weet je dat de benen bij veel jongens sneller vermoeid zijn dan anders, en daardoor weet je niet wanneer de beslissing valt. We hadden het erover gehad op de teammeeting dat we alert moesten zijn. Ik was de laatste om aan te sluiten toen ons groepje vertrok. Misschien waren de allergrootste kopmannen er niet bij — geen Van Aert en geen Gilbert of Wellens of zo — maar het waren wel allemaal sterke coureurs. En vooral: alle ploegen waren erbij.”

“Toen we zo snel twee minuten hadden, wist ik dat het voor ons groepje zou zijn. Onderweg was ik niet zeker, zelfs niet in de sprint. Søren (Kragh Anderesen, red.) is ook snel en ik heb Yves (Lampaert, red.) ook al sterk zien sprinten na een lastige wedstrijd.”

Maar Stuyven was de allersnelste. Hij reageerde kwik op de aanval van Lampaert op 2,2 kilometer van de streep, en maakte het daarna vlot af in de sprint. “Dat ik zo snel reageerde, kwam omdat ik op die plek zelf wilde proberen”, zei hij. “Ik wilde zien of Søren echt zo moe was als hij zei of dat hij speelde. Het kwam me meteen ook goed uit dat Yves daar zijn beste cartouche verschoot…”

Dat hij net Lampaert moest kloppen, maakte de zege voor Stuyven nog een beetje extra speciaal. Hun beider vriendinnen zijn vriendinnen en de twee renners zien en horen mekaar dus geregeld. “Ik ga niet zeggen dat Yves en ik vrienden zijn, maar we schieten wel goed op. Het was dus speciaal, ja. We gunnen mekaar het succes.”

In zeven jaar bij de profs is dit de grootste zege voor Stuyven. Eerder won hij onder meer een rit in de Vuelta (2015), Kuurne-Brussel-Kuurne (2016), twee ritten in de BinckBank Tour (2017 en 2018), de GP van Wallonië (2018) en het eindklassement in de Ronde van Duitsland (2019). “De Omloop is de mooiste”, zei hij. “Dit is een stap hoger dan Kuurne, dit is een WorldTourkoers.”

Dat de zware omstandigheden nog wat extra glans aan zijn zege gaven, vond hij relatief. “Ik vond het weer niet zo verschrikkelijk. Ik was klaar voor veel slechter weer. Ik ga niet zeggen dat ik bij de start ontgoocheld was, maar ik was wel verrast dat het nog zo’n goed weer was. Ik wilde niet per se méér wind en méér regen, maar ik was er wel klaar voor.”