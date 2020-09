Jasper Philipsen stilaan klaar voor volgende stap in zijn carrière: “Van winnen een constante maken” Bart Audoore

29 september 2020

21u59 0 Wielrennen Een WorldTourzege. Deze keer een echte. En één met stijl, want hij was duidelijk de snelste. Jasper Philipsen (22) bewees in de openingsrit van de BinckBank Tour dat hij stilaan klaar is voor de volgende stap in zijn carrière.

Jasper Philipsen op één, ex-wereldkampioen Mads Pedersen op twee en Pascal Ackermann op drie: dat is een mooi podium. Philipsen stond al een keer eerder op het hoogste schavotje in een WorldTourrace. Vorig jaar in januari werd hij aangeduid als winnaar van de vijfde rit in de Tour Down Under, voor Peter Sagan. Maar die zege kreeg hij pas na een deklassering van Caleb Ewan. “Noem dit maar mijn eerste WorldTourzege”, zei hij gisteren. “Want zo voelt het.”

Ik heb deze week voor het eerst in heel lange tijd mijn tijdritfiets nog een keer buiten gehaald. Er lag letterlijk stof op. Philipsen over de tijdrit van morgen

De blijdschap was van zijn gezicht af te lezen in het half uur na de finish in Ardooie. Dat kon een mondmasker niet verbergen. Philipsen won deze zomer ook al een rit in de Ronde van de Limousin, maar toen heetten de tegenstanders Jake Stewart en Benjamin Declercq. Dit is van een andere orde. “Mijn gevoel zit al een hele tijd goed, maar het zit niet altijd mee (zowel in de Brussels Cycling Classic als in de Ronde van Luxemburg bleef hij steken op ereplaatsen, red.). Ik moet het meestal doen zonder steun van ploegmaats. In negen van de tien sprints lukt het dan niet. Vandaag viel alles wel in de juiste plooi.”

Philipsen deed het opnieuw in zijn eentje. Er waren wel ploegmaats aangeduid om de sprint voor hem aan te trekken, maar die werden opgehouden in een grote valpartij op 4,5 kilometer van de streep. De Limburger klaarde de klus in stijl. Hij kwam van ver, surfte van wiel naar wiel en ging dan onweerstaanbaar over Ackermann en Pedersen. Een beetje zoals Caleb Ewan het deed in de Tour. “Ik was zelf verrast dat ik er nog over kwam”, zei hij. “Het was hectisch, en ik zat eigenlijk te ver. Ik zag ze een meter of zes voor mij aangaan en dacht niet dat ik nog ging sprinten voor winst. Maar ik had nog een ultieme jump.”

Hij had ook het goeie wiel gekozen om op te schuiven: dat van Tim Merlier, die zelf in het wiel zat van ploegmaat Jonas Rickaert. “Ik zag ze passeren en wist dat dat een goeie keuze was”, zei Philipsen. “Ik weet dat zij goed op mekaar zijn ingespeeld. Ik wist toen dat ik nog niet moest panikeren.”

Philipsen moest er zelf om lachen: de twee zijn in 2021 zijn nieuwe ploegmaats bij Alpecin-Fenix. “We hebben al een beetje de sprinttrein geoefend voor volgend jaar.”

Zijn transfer van UAE naar Alpecin-Fenix blijft een opmerkelijk gegeven: het zet de stap van de WorldTour naar het Procontinentale circuit. “Op papier is dat een stap terug, maar niet in praktijk. Het project van Philip en Christoph Roodhooft heeft me overtuigd: mooie sponsors, mooi materiaal, een goeie ‘performance’ begeleiding, en een mooi programma. En de ploeg gaat zeker nog groeien in de toekomst.”

Philipsen zal de rol van eerste sprinter delen met Merlier, en in zijn geval is dat een stap vooruit, want bij UAE worden de kansen nu verdeeld tussen vier sprinters: er zijn ook Gaviria, Kristoff en Molano. Philipsen is zeker dat hij in 2021 veel mooie koersen kan rijden. Zijn ambitie: “Vorig jaar heb ik me in de kijker gereden met veel ereplaatsen. Dit jaar probeer ik de stap te zetten naar winnen. En het doel voor de komende jaren is om van dat winnen een constante te maken.”

2020 is een raar jaar, door corona, en Philipsen vindt het moeilijk om te zeggen dat hij een stap vooruit heeft gezet, maar alles wijst wel in die richting, stelt hij zelf ook vast. Maar hij blijft liever voorzichtig. Deze overwinning zegt bijvoorbeeld niets over wat hij kan betekenen in de klassiekers, vindt hij. “Dit was een rit van 130 kilometer en er is niet gekoerst: met een kleine ‘moteur’ had je hier ook kunnen winnen. Ik sta op de lijst voor Gent-Wevelgem en de Scheldeprijs. In de Scheldeprijs mag ik zelf sprinten, in Wevelgem is Kristoff er ook. Het is afwachten of ik iets kan betekenen, eerst zien of ik de finale haal.”

In deze BinckBank Tour hoopt hij zowel morgen, vrijdag als zaterdag mee te spelen voor winst. Aan eindwinst denkt hij niet, door de tijdrit van woensdag. “Het is maar 11 kilometer, maar de verschillen gaan redelijk groot zijn. Ik ga alles geven, maar ik heb deze week voor het eerst in heel lange tijd mijn tijdritfiets nog een keer buiten gehaald. Er lag letterlijk stof op.”

