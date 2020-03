Jasper Philipsen paste voor de Omloop, maar rijdt wel Kuurne-Brussel-Kuurne: “Past beter bij mij" DMM

01 maart 2020

08u35 0 Wielrennen Je bent jong en je wilt wat. Voor één Belg is niet de Omloop, maar Kuurne-Brussel-Kuurne de start van zijn klassieke voorjaar. Jasper Philipsen (21) komt een maand na zijn knappe Tour Down Under weer in competitie. "En dat is altijd weer een beetje wennen."

Hij was in Australië niet uit de top vijf weg te slaan. Philipsen reed er naar de groene trui, maar verdween daarna van de radar. Stages in Spanje en Portugal moesten de voorbije weken de basis leggen voor de klassiekers. Waar de renner van UAE Team Emirates vorig seizoen als neoprof overal aan de start kwam, snoeide hij nu op aangeven van ploegleider Allan Peiper in z'n voorjaarsprogramma. "Ik start volgende week in Parijs-Nice, daar zal het ook weer hard gaan. Daarom de keuze om de Omloop te laten schieten. Kuurne sluit ook het best bij mijn capaciteiten aan, ondanks de parcourswijziging." Bij zijn debuut vorig jaar in Kuurne werd hij 24ste.

Philipsen weet nog altijd niet goed welke richting hij uit moet. Een carrière als topsprinter of als klassieke specialist, het ligt allebei in z'n mogelijkheden. En dus mikt hij dit jaar het liefst op Kuurne, Gent-Wevelgem en de Scheldeprijs. Zeg maar de koersen die intrinsiek het best bij zijn kwaliteiten passen. "Er zijn er niet veel die sprinten en het klassieke werk succesvol combineren", weet hij.

In dat opzicht is Alexander Kristoff, ploegmaat bij UAE, de voorbije jaren zijn beste voorbeeld. In het persbericht van de ploeg wordt de Noor als kopman aangeduid voor de Omloop, Philipsen mag z'n kans gaan in Kuurne. "Ik denk dat Alexander en ik zondag in de wedstrijd zelf met elkaar zullen overleggen. Zoals we dat ook in de Tour deden.”