Jasper Philipsen pakt eerste World Tour-zege na diskwalificatie Caleb Ewan, die kopstoten uitdeelt in sprint Marc Ghyselinck in Australië

19 januari 2019

08u10

Bron: Eigen berichtgeving 0 Wielrennen Vijf dagen amper maakt Jasper Philipsen deel uit van het WorldTour-peloton en zijn eerste WorldTour-zege heeft hij al binnen. In Strathalbyn won hij na een tumultueuze sprint. Caleb Ewan kwam als eerste over de streep, maar werd omwille van een paar kopstoten naar Philipsen gediskwalificeerd.

“Het voelt vreemd”, zei Philipsen, nadat hij op het podium de bloemen en het applaus in ontvangst had genomen. “Het voelt niet als een echte overwinning. Liever had ik Ewan op een rechtmatige manier geklopt. Maar goed. Als mensen straks naar de uitslagen kijken, zullen ze mijn naam zien staan en niet die van Caleb Ewan.”

Philipsen had zich verzoend met de tweede plaats. Hij zei ontgoocheld te zijn. “Het was een gevecht. Ik probeerde het wiel te pakken. Maar ik wilde geen ruzie.”

De podiumceremonie werd uitgesteld en uitgesteld en uiteindelijk kwam het nieuws dat Caleb Ewan werd gediskwalificeerd. De Australiër vond een achteruitgang uit de tent van waar hij normaal op het podium moest klimmen en stapte uiteindelijk zonder verdere commentaar in het Lottobusje. En ondertussen werd Philipsen tot zijn eigen grote ongeloof gevierd als nieuwe winnaar. Na een sprint die ongeveer als volgt was verlopen: “Het was nog 350 meter voor de streep. Ik probeerde een goede positie te vinden en nam het wiel van Peter Sagan, om uit de wind te blijven. Caleb Ewan kwam eraan en gaf me twee duwen met het hoofd. Het ging zo snel dat ik niet kan zeggen of zijn uitsluiting terecht is of niet. Ik was ook wel blij met mijn gevoel bij de tweede plaats. Nu voelt het dubbel dat ik hier win. Ik ga de beslissing van de jury niet aanvechten (lacht).”

Wat hij miste, zei Philipsen, was dat hij zijn handen niet in de lucht had kunnen gooien. “Dat is toch wat je doet als je gewonnen hebt. Maar het resultaat staat er nu. En hopelijk volgt er binnen enkele jaren (sic) een echte overwinning.”

Kopstoten of niet, Caleb Ewan was toch de snelste, vond Philipsen. Nogmaals: “Ik was eigenlijk tweede. Het is geen echte overwinning. Een WorldTour-zege voor de ploeg is erg belangrijk. Voor mij persoonlijk moet het anders. De jury zal wel haar redenen hebben gehad. We zijn in Australië voor de Tour Down Under en Ewan is een Australiër. Ik was een beetje bang hoe het publiek zou reageren. Maar het applaus was erg respectvol.”