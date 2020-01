Jasper Philipsen ontbreekt frisheid en wordt vijfde, puntentrui wel zo goed als binnen



Joeri De Knop in Australië

25 januari 2020

07u20 0 Tour Down Under Jasper Philipsen werd tweede in de tweede tussenspurt en vijfde aan de de finish in de vijfde rit van de Tour Down Under - een rit gewonnen door Giacomo Nizzolo. Waarmee de blauwe puntentrui nu zo goed als binnen is. Bijzaak, volgens onze landgenoot. “Zo’n puntenshirt op WorldTourniveau is wel iets leuks en eervols, maar het is nog geen groen in de Tour, hé. Ik zal ze wel een plekje gunnen in mijn fitnessruimte thuis.”

Philipsen: “Maar liever had ik een ritzege gehad. En vandaag op z’n minst wat dichter willen spurten. Het was een hele snelle finale, waarin ik toch wat frisheid ontbrak. In de tussenspurten voelde ik al dat ik niet 100% in orde was. Ik kon mijn sprintkracht niet volledig kwijt en op het einde moest ik na de bocht harken om bij te blijven. Misschien wegen de inspanningen van de laatste dagen stilaan wat door. Het zijn wel korte ritten, maar je moet die energie die ik in de tussenspurten steek niet onderschatten. Er wordt hier ook al op de limiet gekoerst. Ik moet sowieso ook nog wat extra conditie opbouwen, maar ik panikeer niet.”

In de laatste bocht was er wat ‘frictie’ tussen Philipsen en Ewan. “Ik zat in Bennetts wiel, maar blijkbaar wilde Caleb die positie ook. Hij duwde me er echt wel stevig uit. Was ik nog een beetje doorgegaan, werd hij misschien wel weer gediskwalificeerd (zoals vorig jaar in de voorlaatste etappe, ten voordele van Philipsen, red.). (lacht) Maar ik heb mezelf wat laten afzakken. Ik dacht: ‘als het niet Bennetts wiel is, neem ik dat van Ewan wel. Kan ook niet slecht zijn. Maar die voelde al redelijk snel dat we te laat zouden komen. En die liet het lopen. Ik ben zelf nog wel doorgegaan, maar wist dat het niet meer voor de zege was. Ik denk dat ik me net iets teveel blind heb gestaard op Ewan en Bennett, die zich op hun beurt ook lieten verrassen.”