Jasper Philipsen grijpt de macht in BinckBank Tour na knappe sprint, halve peloton tegen de grond in slotfase XC/MXG

29 september 2020

16u46 4 Wielrennen Jasper Philipsen (UAE Team Emirates) heeft de eerste rit in de BinckBank Tour gewonnen. Philipsen (22) was de snelste van een uitgedund peloton en klopte Mads Pedersen (Trek-Segafredo) en Pascal Ackermann (BORA-hansgrohe). De finale werd ontsierd door een zware valpartij in de slotfase. Op vier kilometer van de finish ging de helft van het peloton tegen de grond. Oliver Naesen bolde met de hulp van Belgisch kampioen Dries De Bondt over de meet.

Het afkicken van de koers had lang genoeg geduurd. Na een dag zonder WorldTour-koers maandag moesten de renners alweer aan de bak in de BinckBank Tour. De traditionele rit tussen Blankenberge en Ardooie stond dit jaar als openingsetappe op het programma. Ook naar goede gewoonte ontaardt deze rit in een sprint.

Twee koplopers kleurden een miezerige namiddag op de West-Vlaamse wegen. Thimo Wellens (Sport Vlaanderen - Baloise) en Ludovic Robeet (Bingoal - Wallonie Bruxelles) kozen voor de vlucht van de dag. Robeet reed afgelopen week een knap Belgisch kampioenschap. Hij finishte achtste in de groep achter Dries De Bondt. Het peloton controleerde en haalde de vluchters bij met het zicht op de Gouden Kilometer.

Daarin sprintten Mathieu van der Poel, Mike Teunissen en Yves Lampaert naar enkele bonificatieseconden. Nadien brak de finale open. Jansen (Jumbo-Visma) en Petit (Total Direct Energie) probeerden het, Sean De Bie (Bingoal - Wallonie Bruxelles) ondernam een poging, maar de onvermijdelijke massasprint bleek niet af te wenden. Op vier kilometer van de streep ging een renner van Team Sunweb wat te bruusk uit zijn sprinterstrein en tikte een renner van Israel Start-Up Nation aan. Het zorgde voor een domino-effect in het peloton waardoor de helft van de renners tegen de grond ging. Oliver Naesen en Stijn Steels waren de grootste slachtoffers. Dries De Bondt duwde Naesen richting de streep.

In het centrum van Ardooie werd Pascal Ackermann perfect geloodst door zijn ploeg, maar het was Jasper Philipsen die het beste eindschot in huis had. Op minder dan vijftig meter kwam hij uit het zog van de Duitser en mocht hij z’n armen in de lucht gooien. Ex-wereldkampioen Mads Pedersen gooide zijn wiel als tweede over de streep, Ackermann werd derde. Philipsen is meteen ook de eerste leider.

Bekijk hier de zware valpartij

Philipsen: “Nu zat alles eens mee”

Winnaar Jasper Philipsen verbaasde zichzelf een beetje in de knappe sprint die hij neerzette. “Het was spannend tot op het einde. Ik had niet gedacht dat ik er nog voorbij kon geraken. Het was een gevaarlijke en hectische finale, maar ik had het geluk dat ik op het einde nog een gaatje kon vinden.” De zware valpartij op 4 kilometer van de streep kon Philipsen gelukkig net ontwijken. “Het scheelde niet veel. Alles werd na de valpartij meteen op een lint getrokken, dus moest ik uit mijn pijp komen, maar uiteindelijk kon ik wel het goeie wiel -dat van Tim Merlier - vinden. Ik heb niet speciaal gepiekt naar deze periode, ik ben al een hele tijd in orde. Het zat tot nu toe gewoon nog niet helemaal mee, maar nu dus gelukkig wel eens.”

Het is voor Philipsen z'n tweede officiële zege in de WorldTour. Vorig seizoen won hij een rit in de Tour Down Under, wel na een kwalificatie van winnaar Caleb Ewan. “Noem dit dan maar mijn eerste zege”, glunderde Philipsen nog na afloop.

