Jasper Philipsen en Team Emirates haken af voor Nokere Koerse en wapenen zich tegen coronavirus Redactie

12 maart 2020

09u22

Bron: Belga 0 Wielrennen UAE Team Emirates heeft te kennen gegeven dat het op logistiek vlak niet mogelijk is om deel te kunnen nemen aan Nokere Koerse. Het materiaal van de ploeg van sprinter Jasper Philipsen, vorig jaar nog derde op Nokereberg na respectievelijk Cees Bol en Pascal Ackermann, zit immers vast in Italië. Ook de Noorse ploeg Uno-X zou verstek laten gaan voor de 75e editie van Nokere Koerse, die plaatsvindt op woensdag 18 maart.

“Komt UAE Team Emirates niet opdagen, dan zoeken we een vervanger uit de categorie van WorldTeams”, stelt Robrecht Bothuyne, woordvoerder van Nokere Koerse. “Met Bora-Hansgrohe, CCC Team, Deceuninck-Quick Step, Groupama-FDJ, NTT, Team Sunweb, Trek-Segafredo, Jumbo-Visma, Lotto Soudal, Israel-Start Up Nation en Cofidis hebben wij momenteel nog 11 WorldTeams aan de start van onze koers. Team Ineos gaf eerder al te kennen dat ze niet zouden starten, we hebben hun afzegging opgevangen met de deelnames van Team Jumbo-Visma en Cofidis. Ook de Noorse ploeg Uno-X zou afhaken. Voor hen gaan we dan eveneens op zoek naar een vervanger.”

Voorts treffen de organisatoren van Nokere Koerse nog bijkomende maatregelen wegens het coronavirus. “Wij gaan er tot op heden van uit dat onze 75e editie nog steeds zal plaatsvinden. We nemen extra maatregelen zoals dat de ploegbussen op aparte zones zullen staan waar geen publiek in de onmiddellijke nabijheid mag komen. Dit zowel aan de start in Deinze als aan de aankomst in Nokere. Voorts zullen alle interviews op het podium gebeuren met vaste micro’s zodat die niet hoeven doorgegeven te worden. Ook krijgt iedere renner een eigen balpen om het startblad te tekenen”, meldt Robrecht Bothuyne.

“Wij voorzien ook aan de start en aankomst handwash-units. Daar kan je op elk moment je handen gaan wassen. De VIPS krijgen een toegangsbandje maar moeten dat zelf aanbrengen. De VIP-tenten, die we zullen limiteren qua aantal personen, zullen zoveel mogelijk opengesteld worden zodat er voldoende luchtventilatie is en we in feite kunnen spreken van een outdoor-evenement. Alle medewerkers krijgen handschoenen overhandigd om op die manier besmetting te vermijden. We voorzien op diverse plaatsen grote schermen zodat het publiek zich kan verspreiden. Wij zijn volop bezig met de opbouw van ons evenement en blijven hopen dat we het kunnen organiseren”, stelt Robrecht Bothuyne.