Jarlinson Pantano wint 5de rit Ronde van Catalonië, Valverde blijft leider Axel Brisart

23 maart 2018

16u36 0 Wielrennen De vijfde rit in de Ronde van Catalonië is gewonnen door de Colombiaan Jarlinson Pantano. De renner van Trek maakte deel uit van de vroege vlucht die nipt vooruit bleef. Hij haalde het voor medevluchter Vegard Stake Laengen (UAE). Matej Mohoric snelde tien seconden later naar een derde stek.



Jarlinson Pantano was een overblijver van de vlucht van de dag, waar ook de Belg Maxime Monfort deel van uitmaakte. Op de laatste beklimming sprongen Vegard Laengen en Pantano weg uit de kopgroep. Samen daalden ze naar de streep en op een kilometer van de meet plaatste Pantano een versnelling waar Laengen geen meer antwoord op had. Pantano won met 10 lengtes voorsprong. Mohoric juichte tien seconden later om de zege, maar zou achteraf beseffen dat hij slechts derde werd. Neoprof Bjorg Lambrecht was de eerste Belg op de tiende plaats.

Bij de favorieten vielen Kruiswijk, Jungels en Reichenbach aan, maar de troepen van Sky en Michelton-Scott brachten het peloton terug. Valverde probeerde het zelf ook op 12 kilometer van de meet, maar zonder veel succes. De Spanjaard van Movistar blijft wel leider voor Bernal (Sky) en Quintana (Movistar).