Jan Bakelants wil zichzelf herontdekken: "Als ik nog eens win ga ik er meer van genieten” FHN

17 januari 2020

20u54 0 Wielrennen Bij Circus-Wanty Gobert probeert Jan Bakelants (33) zichzelf opnieuw te ontdekken. Tien dagen geleden, na maanden onzekerheid, kon hij bij de ploeg van Hilaire Van der Schueren een contract tekenen. Zal de gewezen geletruidrager dit jaar weer koersen winnen?

“Een goeie omgeving om mezelf te herontdekken”, glunderde Bakelants tijdens de mediadag in het Spaanse Albir. “Beide partijen winnen eraan. Ik omdat ik bevrijd ben en niet altijd meer in dienst zal moeten rijden. De ploeg omdat ik heel veel ervaring uit de World Tour meebreng. Ik ben verheugd dat ik die zal kunnen delen met de rest van de ploeg.”

Bij Circus-Wanty Gobert is Bakelants de enige met een palmares: ritwinst in de Tour 2013 met de gele trui als beloning, ritzege in de Dauphiné 2014. Zit zo’n stunt nog in zijn benen?

“Om te winnen moet je het instinct hebben, maar ook wat geluk hebben”, reageerde Bakelants. “Ook al leefde ik maanden in onzekerheid, ik bleef trainen. Misschien met minder overtuiging dan gewoonlijk. Het was de eerste winter zonder verplichtingen tegenover iets of iemand. De onzekerheid hield me bezig, soms dacht ik bij mezelf ook foert en dronk ik ’s avonds een glas wijn. Wat niet noodzakelijk negatief hoeft te zijn. Bij een fysioloog heb ik al een inspanningstest afgelegd. Hij bevestigde dat mijn conditie niet dramatisch is.”

Nochtans moest Bakelants de start van de voorbereiding op het seizoen 2020 wat uitstellen. Bij een val in de Ronde van Lombardije liep hij begin oktober 2019 twee gebroken ribben en een barst in zijn sleutelbeen op. Niet zo erg als de vier gebroken ruggenwervels en zeven ribbreuken van Lombardije 2017. Maar toch.

“Daar heb ik me overgezet”, beweerde Bakelants. “Het leven is vallen en opstaan. Niet alleen in de koers. De gevolgen van die val vorig jaar heb ik onderschat, dat moet ik toegeven. Sedert die horrorcrash in de Ronde van Lombardije 2017 sta ik anders in het leven. In de koers beleef je mooie verhalen, maar ook het tegenovergestelde. Van die overwinningen in de Tour en in de Dauphiné heb ik veel te weinig genoten.”

Als er dit jaar een spraakmakende zege komt wil Bakelants veel meer genieten. Hij vindt het heel jammer dat Circus-Wanty Gobert niet naar de Ronde van Frankrijk mag.

“Start in het achterland van Nice: daar liggen kansen voor renners van ploegen zoals de onze”, mijmerde Bakelants. “En dus ook voor mezelf. Ik ga me niet fixeren op wedstrijden die we niet kunnen rijden. We zullen een heel mooi programma afwerken. Zelf start ik ietwat onverwacht op 2 februari in La Marseillaise. Een wedstrijd op een parcours dat mij ligt. In februari doe ik ook nog de Ronde van Murcia en de Ruta del Sol. Murcia en Ruta worden een realitycheck. Dit jaar ga ik op zoek naar eigen successen. Indien mogelijk. Het is jammer dat Team Sunweb voor mij beperkt bleef tot één seizoen. Ik blijf erbij dat mijn evaluatie helemaal anders was geweest indien Tom Dumoulin de Giro 2019 had gewonnen. Of op het podium had gestaan. Trouwens, het was niet mijn schuld dat Dumoulin bij Team Sunweb niet langer content was.”