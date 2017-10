Jan Bakelants weer thuis na zware val: "Ik besef dat ik aan het ergste ben ontsnapt" 17u11

Bron: Sporza 0 Twitter Jan Bakelants Wielrennen Jan Bakelants is bij Sporza teruggekomen op zijn zware val in de Ronde van Lombardije, ruim twee weken geleden. Bakelants brak bij zijn crash zeven ribben en vier ruggenwervels. De 31-jarige renner van AG2R, die opnieuw thuis is, beseft dat hij aan het ergste is ontsnapt.

"Ik probeer nog zo weinig mogelijk aan die val te denken", zegt Bakelants aan Sporza. "Ik ben zeker zes of zeven meter diep gevallen en belandde met mijn rug op een rots. Ik weet ook niet meer exact wat er gebeurd is. Ik kwam in die bocht waar De Plus al gevallen was. Waarschijnlijk ben ik moeten uitwijken. Ik veronderstel dat er iemand gestopt was omdat Laurens gevallen was. Ik reed niet zo heel ver achter hem, net achter het groepje met favorieten. Ik weet nog dat ik ze zag rijden, maar dan herinner ik me pas weer dat ik over de vangrail vloog en dat ik naar beneden viel."



Een val met zware gevolgen: Bakelants brak zeven ribben en vier ruggenwervels. "Ik besefte meteen dat het ernstig was", aldus Bakelants. "Ik voelde dat ik niet rechtop kon staan, maar voelde wel dat ik mijn benen nog kon bewegen. Dat stelde me een beetje gerust. Ik was er mentaal nog heel goed bij, maar daardoor besefte ik ook dat wat ze aan het doen waren niet orthodox was. Ik begrijp dat het niet de makkelijkste omstandigheden waren om in te werken. Die brancard moest er sowieso onder, maar zachtaardig is dat niet gebeurd. Als je uit die bosjes moet gehaald worden, weet je ook dat er nog veel kan gebeuren. De minste beweging kan fataal zijn bij zo'n ruggenletsel."

So good to be home... #heeldedagBumba pic.twitter.com/WBDruJknPE Jan Bakelants(@ Jan_Bakelants) link

Voor Bakelants was de ellende op dat moment nog niet voorbij. "Ik mag zeggen dat ik geluk heb gehad dat er niets ernstigers gebeurd is na mijn val. Alle omstandigheden om het nog erger te maken, waren aanwezig. Toen ik weer op het asfalt lag, wou er nog iemand met een bromfiets voorbij. Die man had de situatie niet onder controle. Hij dacht dat hij zijn voertuig in neutraal gezet had, maar schoot rechtdoor en reed over mijn been. Hallucinant dat zoiets kan in een WorldTour-koers. Achteraf heb ik ook geen excuses gekregen."



En nu? Bakelants is weer thuis na een operatie, maar de weg terug is nog heel lang. "Pas over een maand worden er nieuwe scans genomen en dan kunnen de dokters zeggen of die wervel zich opnieuw heeft vastgehecht. De dokters hebben er vertrouwen in, maar ze kunnen natuurlijk geen 100 procent garanties geven. Nu is het eigenlijk hopen dat mijn lichaam het nodige doet. Pas als dat gebeurd is, kan ik beginnen te plannen wanneer ik eventueel weer de oude zou zijn. Ik ben blij dat ik een kans gekregen heb om terug te keren. Het heeft millimeters gescheeld. Ik besef dat ik aan het ergste ontsnapt ben."