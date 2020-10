Jan Bakelants test positief op corona en komt dit seizoen niet meer in actie Redactie

10 oktober 2020

14u58 0 Wielrennen Jan Bakelants heeft positief getest op corona. De renner van Circus-Wanty Gobert vertoonde lichte symptomen gisteravond na z'n training en onderging daarom een test. Die bleek positief. Hij wordt in Gent-Wevelgem vervangen door Ludwig De Winter en komt dit seizoen niet meer in actie.

Bakelants testte negatief aan de vooravond van de Brabantse Pijl en vertoonde geen symptomen op de wedstrijddag woensdag, noch donderdag. Wel lichte symptomen gisteren nadat hij terugkeerde van zijn training. Daarom onderging hij een PCR-test en die bleek positief.

Hij wordt vervangen door Ludwig De Winter in Gent-Wevelgem. "De prioriteit van onze ploeg is de gezondheid van onze renners en staf", aldus het team. "Niemand van de ploeg heeft contact met Jan gehad sinds zijn terugkeer naar huis woensdagavond na de koers. Alle PCR-testen dinsdagavond waren negatief. Niemand van de ploeg moet dus in quarantaine. Wel wordt iedereen, conform de protocollen hertest de komende dagen."

"Jan heeft een test ondergaan op dinsdagavond, voor de Brabantse Pijl", zegt teamarts Joost De Maeseneer. "Net zoals de rest van de ploeg was die negatief. Jan kon de Brabantse Pijl rijden zonder problemen en keerde woensdagavond naar huis. Donderdag kon hij ook nog normaal trainen, zonder symptomen te vertonen. Toen hij vrijdag alleen ging trainen, had hij lichte symptomen en is een nieuwe test gedaan. Die blijkt positief. Jan voelt zich goed, het gaat om milde symptomen. Hij blijft nu zeven dagen in quarantaine en komt niet meer in competitie dit seizoen.”