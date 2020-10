Jan Bakelants test positief op corona en komt dit seizoen niet meer in actie: “Hoop deel van stigma weg te nemen” Redactie

10 oktober 2020

14u58 0 Wielrennen Jan Bakelants heeft positief getest op corona. De renner van Circus-Wanty Gobert vertoonde lichte symptomen gisteravond na z'n training en onderging daarom een test. Die bleek positief. Hij wordt in Gent-Wevelgem vervangen door Ludwig De Winter en komt dit seizoen niet meer in actie.

Bakelants testte negatief aan de vooravond van de Brabantse Pijl en vertoonde geen symptomen op de wedstrijddag woensdag, noch donderdag. Wel lichte symptomen gisteren nadat hij terugkeerde van zijn training. Daarom onderging hij een PCR-test en die bleek positief.

Hij wordt vervangen door Ludwig De Winter in Gent-Wevelgem. "De prioriteit van onze ploeg is de gezondheid van onze renners en staf", aldus het team. "Niemand van de ploeg heeft contact met Jan gehad sinds zijn terugkeer naar huis woensdagavond na de koers. Alle PCR-testen dinsdagavond waren negatief. Niemand van de ploeg moet dus in quarantaine. Wel wordt iedereen, conform de protocollen hertest de komende dagen."

Hoewel het gemakkelijker zou zijn geweest om dit stil te houden, hoop ik door ermee naar buiten te komen te helpen om een deel van het stigma weg te nemen. En zo het werk van contacttracers gemakkelijker te maken Bakelants

"Jan heeft een test ondergaan op dinsdagavond, voor de Brabantse Pijl", zegt teamarts Joost De Maeseneer. "Net zoals de rest van de ploeg was die negatief. Jan kon de Brabantse Pijl rijden zonder problemen en keerde woensdagavond naar huis. Donderdag kon hij ook nog normaal trainen, zonder symptomen te vertonen. Toen hij vrijdag alleen ging trainen, had hij lichte symptomen en is een nieuwe test gedaan. Die blijkt positief. Jan voelt zich goed, het gaat om milde symptomen. Hij blijft nu zeven dagen in quarantaine en komt niet meer in competitie dit seizoen.”

Bakelants: “Helpen het stigma weg te nemen”

“Toen het nieuws van mijn positieve coronatest in de media verscheen, werd ik overspoeld met steunbetuigingen”, schreef Jan Bakelants vandaag op Instagram. “Hoewel ik erg dankbaar ben dat iedereen zich zo zorgen maakt over mijn gezondheidstoestand, denk ik dat die berichten ook deel uitmaken van het probleem: er is een groot stigma over COVID-19 en er openlijk over communiceren als je eenmaal besmet bent.”

“Vanmorgen kreeg ik bericht over mijn positieve test”, legde Bakelants uit. “De test werd afgenomen na het ervaren van milde symptomen op vrijdag. Vandaag voel ik me moe, maar met respect voor rust en strikte quarantaine zou ik binnen een paar dagen in orde moeten zijn.”

“Deze quarantaine en goede contactopsporing zijn de meest effectieve wapens die we hebben om het virus te verslaan. Dat is ook de reden waarom ik besloot om openlijk over mijn ziekte te communiceren. Ik voelde hoe moeilijk het is om openlijk te communiceren over een COVID-infectie en dat er veel moed voor nodig is om de personen met wie je de afgelopen dagen contact hebt gehad op de hoogte te stellen. Dit is de achilleshiel van contactopsporing. Hoewel het gemakkelijker zou zijn geweest om dit stil te houden, hoop ik door ermee naar buiten te komen te helpen om een deel van het stigma weg te nemen. En zo het werk van contacttracers gemakkelijker te maken.”

“Ik ben er sterk van overtuigd dat niemand dit virus aan andere personen wil doorgeven. Schaamte die ons ervan weerhoudt adequate maatregelen te nemen, is het laatste wat we in deze kwestie nodig hebben.”

