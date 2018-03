Jan Bakelants niet te spreken over organisatie na val Cavendish: "Duidelijk geval van nalatigheid, wraakroepend" Redactie

21 maart 2018

22u54

Bron: Extra Time Koers 17 Wielrennen Jan Bakelants was vanavond scherp in Extra Time Koers. De renner van AG2R La Mondiale wees na de val van Mark Cavendish in Milaan-Sanremo met de vinger naar de organisatie.

Onze landgenoot revalideert zelf nog nadat hij een flinke tuimelperte maakte in de Ronde van Lombardije. De val van Mark Cavendish deed dan ook pijn aan de ogen bij Bakelants. "Dit zie ik nog al te vaak en het is wraakroepend", vertelde de renner. "Het is een duidelijk geval van nalatigheid van de organisatie, in dit geval RCS."

"Eigenlijk moet de organisatie met de vinger gewezen worden en toch slagen we er telkens in die buiten schot te houden", ging Bakelants verder. "Mijn val in Lombardije was ook in een levensgevaarlijke bocht. Ik, De Plus en Petilli, we zijn daar allemaal onafhankelijk van elkaar in dezelfde bocht gevallen. Het is een vorm van nalatigheid."

Bekijk hieronder de val van Cavendish nog een keer:

Cavendish 😳 pic.twitter.com/sb6jjcsDLC Frederik Hagemann(@ FrederikHagmann) link