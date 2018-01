Jan Bakelants na zijn doodsmak: "Ik durf nog niet zeggen of de schuld bij de organisatie lag. Maar waarom rijden wij nog altijd met truien uit 1905?" Rik Van Puymbroeck

06u00

Bron: De Morgen 35 Photo News Wielrennen Met een doodsmak in de Ronde van Lombardije, waarvan de foto's nog op het netvlies van elke sportliefhebber gebrand staan, eindigde het seizoen van Jan Bakelants. Zijn revalidatie was het laatste waar hij toen aan dacht, de 31-jarige Kempenaar van AG2R was al blij dat hij nog leefde. Dat hij zijn tenen nog kon bewegen. Nu, bijna drie maanden later, klautert Bakelants weer recht. In maart hoopt hij te kunnen hervatten, in de Ronde van Catalonië, zegt hij in een interview aan De Morgen.

Terug naar die noodlottige Ronde van Lombardije en de gebrekkige hulpverlening na zijn val. "Het meest stuitende was dat een motard nog per se voorbij wilde. Ze hadden me al weer naar boven gehesen en ik lag op een brancard op de weg. Tussen de ambulance en de vangrail. Maar hij wilde door en reed over mijn been heen. In die ambulance, die zeker dertig jaar oud was, voelde ik elke put tussen Sormano en het ziekenhuis van Como. Die rit duurde een uur."

Photo News

Naast Bakelants gingen ook De Plus, de Colombiaan Daniel Martinez en de Italiaan Simone Petilli zwaar onderuit in de afdaling van de Colma di Sormano. "Ik durf nog niet zeggen zeggen of de schuld bij mezelf ligt of bij de organisatie. Maar dan nog: waarom plaats je geen stootkussens of vangnetten? Of geef de richting van zo'n bocht met een pijl aan. In het skiën werken ze met dubbele vangnetten en in de kledij zit een beschermend systeem waardoor het aantal nekletsels tot nul herleid is. Waarom rijden wij nog altijd met truien uit 1905? De UCI beperkt de ploegen van 9 tot 8 renners, maar dat zal de veiligheid niet veranderen. Valpartijen gebeuren altijd vooraan. De spanning? Sky controleerde de Tour met acht man. We zijn met vier op dezelfde plaats, maar op een verschillend moment, gevallen. Boven vielen er nog tien andere. Dat betekent dat het parcours niet veilig is. Qua veiligheid evolueert deze sport totaal niet. Er wordt nog te vaak van uitgegaan: die coureurs staan wel weer op."

RV

Sinds drie weken rijdt Bakelants bijna dagelijks op rollen en trok hij er ook met de mountainbike een eerste keer op uit. "Stilaan ben ik gaan revalideren. In Pellenberg en bij een kinesist hier. Héél veel achterop voel ik me niet. Ik voel me goed. Natuurlijk zal ik achterstand hebben, maar het is niet zo dat ik nu nog van 0 naar 100 moet. Ik denk dat ik aan 30 zit. Ik hoop in maart toch te kunnen hervatten in de Ronde van Catalonië. De ploeg geeft me tijd, maar dat is dubbel. Ik ben einde contract. Hoe later ik goed ben, hoe kleiner de kans dat ik naar de Tour kan als helper van Bardet. En daar is opvallen belangrijk."

Photo News

Merkwaardig, de moed die Bakelants uit zijn valpartij put. "Ik probeer het als interessant te zien. Of als een nieuwe start. Ik ben zes maanden out, wat door de winter niet opvalt, maar hoeveel renners krijgen in hun carrière de kans om eens van nul te herbeginnen? Zo wil ik het zien. Als een uitdaging om mezelf heruit te vinden. En zo de laatste twee jaar van veel pech achter me te laten. Ik voelde me een beetje zoals Kompany. Maar dan nu, op die manier, moeten stoppen zou ik niet graag doen."

RV Jan Bakelants op ziekbed met hond en dochtertje.

Het hart op de tong heeft Bakelants alleszins nog altijd. Zo zegt hij over Armstrong: "Hij heeft het dopingsysteem veramerikaanst. Hij is niet zoals Museeuw bij de veearts langsgegaan. Maar moeten we hem dat verwijten? Ik vind dat hypocriet. Waarom is er geen rechtsgelijkheid? Als we de ene nog toelaten in het peloton, waarom de andere dan niet? Misschien is het te prefereren dat iederéén met een dopingverleden eruit moet, maar dat gebeurt nu niet. In de periode van zijn zesde en zevende Tourzege was hij wat lastig, maar in zijn comeback toonde hij toch veel humor. Alleen hadden sommige reporters daar wat minder mee lachen. Er is zo weinig zelfrelativering. Het is maar sport hé."

RV Lance Armstrong maakte vorige maand bekend aanwezig te zijn op de komende Ronde van Vlaanderen.

En over Froome: "Hij gaat geschorst worden en dat zal ook terecht zijn. Ulissi werd ooit betrapt met een waarde van 1900 nanogram per milliliter en moest twee jaar aan de kant. Later werd dat nog teruggebracht tot 9 maanden, maar Froome zat aan 2000. Ik zie niet in hoe hij zich daar gaat uitpraten. Er is een precedent, het WADA gaat daar niet in meegaan en hij heeft de perceptie tegen."

EPA