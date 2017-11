Jakub Mareczko heeft zijn klavertjevier beet in Hainan 08u21

Bron: Belga 0 Twitter Jakub Mareczko. Wielrennen Er staat in de wielerronde van Hainan (Chn/2.BC) geen maat op de Italiaan Jakub Mareczko. De spurter van Wilier Triestina-Selle Italia pakte zijn vierde opeenvolgende ritzege.

De 23-jarige Mareczko toonde zich de snelste na een etappe over 167,5 km van Danzhou naar Changjiang. Hij bleef de Est Martin Laas (Delko Marseille Provence KTM) en de Oekraïner Andriy Kulyk (Kolss Cycling Team) voor.



De Italiaan van Poolse origine had eerder ook de tweede, derde en vierde etappe gewonnen. Hij verstevigt zijn leidersplaats in het klassement. Morgen leggen de renners 219,6 km af van Changjiang naar Sanya.



De twaalfde editie van de Ronde van Hainan eindigt zondag (5 november). Er nemen geen Belgen deel. Vorig jaar ging de eindzege naar de Kazach Alexey Lutsenko.

