Jakobsen uit kunstmatig coma: “Hij beweegt armen, benen en communiceert, praten en eten wordt grote uitdaging”

07 augustus 2020

19u30

Bron: Ad.nl 104 Wielrennen Fabio Jakobsen (23) werd met succes uit zijn kunstmatig coma gehaald. “Hij kan armen en benen bewegen en communiceren met de artsen, waardoor we grote neurologische problemen kunnen uitsluiten”, laat Deceuninck-Quick.Step weten. Relatief gezien evolueert de toestand van de Nederlander goed, al wacht hem een lange en moeizame revalidatie.



Twee dagen na de vreselijke crash, werd Fabio Jakobsen uit kunstmatig coma gehaald. “Hij reageert goed, kan armen en benen bewegen en communiceert met de artsen. Daardoor kunnen we grote neurologische problemen uitsluiten”, klinkt het in een mededeling van Deceuninck-Quick.Step. Praten kan Jakobsen wegens de grote schade aan het gezicht nog niet. “Dat wordt, samen met eten, een grote uitdaging. Het herstelproces zal naar verwachting lang en moeizaam zijn.”

De koersradio van de Ronde van Polen meldde deze middag al dat Jakobsen met succes uit coma was gehaald. Normaal was het de bedoeling om de Nederlander gisteren al uit zijn coma te laten ontwaken, maar dat gebeurde niet. Vandaag lukte het wel. “Als hij zo’n val overleeft, dan komt hij ook zeker terug in de sport”, zei Paweł Gruenpeter, de vicedirecteur van het Poolse ziekenhuis waar Jakobsen vijf uur lang geopereerd werd, tegen Poolse media. “We zijn heel tevreden met hoe het gaat.”

Jakobsen werd woensdag in coma gebracht om de pijn te verlichten. Omdat zijn luchtpijp en een deel van zijn gezicht verbrijzeld werden door de impact van de crash was het zeer moeilijk om te intuberen. De renner werd in de nacht van woensdag op donderdag gedurende vijf uur geopereerd, onder meer door een plastisch chirurg. Er werd geen hersenschade vastgesteld en zijn ruggengraat is intact, maar het is niet duidelijk hoezeer het zenuwstelsel in zijn aangezicht werd beschadigd. De gezichtsbeenderen zijn er het ergst aan toe. Vooral dan de voorkant van het hoofd, rondom de oogkassen en de kaak. De ogen zijn niet beschadigd.

Gezicht en tanden

“Het belangrijkste is dat hij blijft leven”, zei zijn baas Patrick Lefevere al. “Prioriteit nummer twee is het herstellen van zijn aangezicht. Gelukkig zijn er geen vitale organen geraakt, maar alle beenderen in zijn gezicht zijn gebroken en hij is al zijn tanden kwijt. Het is echt heel erg. Misschien is het nog een geluk dat de plaats waar het gebeurde een mijnregio is: de artsen daar hebben ervaring met zware ongevallen.” Lefevere zorgde ervoor dat de ouders en vriendin van Jakobsen gisteren met een privévlucht vanuit Rotterdam naar Polen konden vliegen. De ploeg stuurde ook zijn mental coach Michaël Verschaeve mee om de renners en het personeel bij te staan.

Ondertussen doet de Poolse justitie onderzoek naar de crash van Jakobsen met Groenewegen. De officier van justitie in Katowice heeft volgens het Poolse persbureau PAP inmiddels drie getuigen verhoord, onder wie een vertegenwoordiger van de organisatie. De Poolse justitie heeft bewijsmateriaal verzameld en onderzoekt of Groenewegen kan worden aangeklaagd.

