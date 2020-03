Jakobsen sprint onbedreigd naar de bloemen in GP Jean-Pierre Monseré SVBM

16u42 6 Wielrennen Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick.Step) heeft de Grote prijs Jean-Pierre Monseré gewonnen. In Roeselare sprintte de Nederlandse kampioen duidelijk sneller dan de rest. Timothy Dupont en Alfdan De Decker (beiden Circus-Wanty Gobert) vervolledigden het podium.

Mooi volk aan de start in Hooglede. Door het schrappen van de Italiaanse koersen meldde BORA-hansgrohe zich in laatste instantie bij de organisatie. Met onder andere Gatto en Oss stelde de Duitse formatie een interessant gezelschap samen. De grote favoriet voor de zege moesten we bij Deceuninck-Quick.Step zoeken: de Nederlander Fabio Jakobsen was op papier met voorsprong de snelste.

Twee dappere vluchters kleurden het leeuwendeel van de koers: Justin Wolf en Jens Van Den Dool trotseerden het hondenweer en kozen voor de vroege ontsnapping. Daarachter knapte ‘thuisploeg’ Deceuninck-Quick.Step het meeste werk op. Het peloton had het kopduo constant onder controle.

Het was wachten op de aangekondigde massasprint en die kwam er ook. Deceuninck-Quick.Step piloteerde Jakobsen op een fantastische wijze naar de laatste rechte lijn en de Nederlander werkte eenvoudig af. Timothy Dupont finishte op een lengte, ploegmaat Alfdan De Decker mocht als derde mee op het podium.