Jakobsen niet enige slachtoffer: Prades breekt nekwervel, Touzé en Sarreau starten ook niet meer SVL

06 augustus 2020

11u25

Bron: Belga 64 Wielrennen Ook de Spanjaard Eduard Prades is niet ongeschonden uit de zware valpartij aan de finish van de eerste etappe van de Ronde van Polen gekomen. De renner heeft een nekwervel gebroken en zal donderdag niet starten in de tweede etappe, meldt zijn ploeg Movistar.

De Catalaan kwam hard in aanraking met de hekken die her en der over de weg verspreid lagen na de crash van Fabio Jakobsen, die door toedoen van Dylan Groenewegen vol in de hekken langs het parcours reed. Prades belandde na zijn val ook in het ziekenhuis met letsels aan de rug, schouder en ribben. Nader onderzoek wees uit dat er een breukje zit in één van zijn halswervels. Prades wordt donderdag overgebracht van Katowice naar het hoofdkwartier van Movistar in Pamplona. Daar zal hij verder worden onderzocht en herstellen.

Cofidis liet dan weer weten dat de Fransman Damien Touzé, die ook betrokken was bij de crash, onder het mes is gegaan voor een driedubbele vingerbreuk. “De ingreep is goed verlopen”, luidt het bij het team. Marc Sarreau (Groupama-FDJ) stapt na de val eveneens uit de koers met een schouderblessure.

Malas noticias para @eduprades, quien tras su caída en Polonia presenta una pequeña fractura en una de sus vértebras cervicales. Más info ↓↓ ¡Mucho ánimo, Edu!



Reiteramos nuestro apoyo hacia todo el @deceuninck_qst y la familia y amigos de @FabioJakobsen. Hoping for good news! Movistar Team(@ Movistar_Team) link

Suite à la chute d’hier, @damientouze a été opéré hier d’une triple fracture à l’index. L’opération s’est bien déroulée.



Merci pour vos messages et votre soutien. #CofidisMyTeam #TDP20 pic.twitter.com/L9Z6aD7rb3 Team Cofidis(@ TeamCOFIDIS) link