Jakobsen “buiten levensgevaar” na operatie van vijf uur, Groenewegen reageert voor eerst: “Ik denk aan hem, constant”

06 augustus 2020

12u41 114 Wielrennen Fabio Jakobsen (23) is buiten levensgevaar. Dat vernamen onze Nederlandse collega’s van AD uit goede bron. De renner van Deceuninck-Quick-Step onderging afgelopen nacht een operatie van vijf uur aan zijn gezicht na zijn zware crash van gisteren in de Ronde van Polen. Er wordt later vandaag geprobeerd hem te laten ontwaken uit zijn kunstmatige coma. Intussen reageerde ‘dader’ Dylan Groenewegen voor het eerst op de gebeurtenis.



Bemoedigend nieuws uit Polen. Fabio Jakobsen zou volgens het Algemeen Dagblad buiten levensgevaar zijn. De Nederlander onderging in de nacht van woensdag op donderdag een operatie van vijf uur. Dat meldt het ziekenhuis waar hij is opgenomen en zijn ploeg Deceuninck-Quick.Step. Later vandaag wordt er geprobeerd hem te laten ontwaken uit zijn kunstmatige coma. Straks rond 14.00 uur komt het ziekenhuis met een volgende update.

Deceuninck-Quick.Step kwam eerder vannacht met een update rond de situatie van de renner. “De toestand van Fabio is ernstig, maar op dit moment is hij stabiel. De eerste diagnoses toonden geen hersenletsels of schade aan de wervelkolom aan. Door de ernst van de kwetsuren wordt Jakobsen wel nog steeds in een kunstmatige coma gehouden. Hij wordt de komende dagen van dichtbij opgevolgd in het Wojewodzki Szpital in Katowice.”

Inmiddels reageerde Dylan Groenewegen voor het eerst. “Ik vind het verschrikkelijk wat er gisteren gebeurd is. Ik kan de woorden niet vinden om te beschrijven hoe erg ik het vind voor Fabio en anderen die zijn gevallen of geraakt”, klinkt het op Twitter. “Op dit moment is vooral de gezondheid van Fabio het allerbelangrijkste. Ik denk aan hem, constant.”

Ik vind het verschrikkelijk wat er gisteren gebeurd is. Ik kan de woorden niet vinden om te beschrijven hoe erg ik het vind voor Fabio en anderen die zijn gevallen of geraakt.



Op dit moment is vooral de gezondheid van Fabio het allerbelangrijkste. Ik denk aan hem, constant. Dylan Groenewegen(@ GroenewegenD) link

Horrorcrash

Dag op dag één jaar na het fatale ongeval van Bjorg Lambrecht in de Ronde van Polen voltrok zich gisteren in de slotfase van de openingsrit van de editie 2020 opnieuw een huiveringwekkend tafereel. Van het soort valpartijen waar slechts één predikaat bij past: pure horror! Een koningssprint, moest het worden. Met twee van de snelste renners ter wereld in de hoofdrol. Twee Nederlanders: Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen. Met 85 km/u buffelden ze op de finish in Katowice af. Groenewegen leek het te gaan halen. Maar in de laatste hectometers kwam Jakobsen, op rechts, langszij. Nek aan nek. Razendspannend. En toen...

Waanzin! In een ultieme poging om zijn landgenoot voor te blijven week Groenewegen van zijn lijn af. En plaatste op de koop toe nog eens een elleboog. De gevolgen waren desastreus. Jakobsen raakte uit balans, knalde met zijn rechterschouder tegen de reclameborden aan en boorde zich dwars door de nadars. Een paar borden en dranghekken vlogen in het rond en maaiden in hun verwoestende vlucht nog een handvol andere renners, onder wie ook Jasper Philipsen, neer. Slagveld. Ravage. Ook Groenewegen zelf kwam na de streep ten val. Jakobsen botste bovendien snoeihard tegen een fotograferend jurylid aan. Die is inmiddels aan de beterhand, zo meldde koersdirecteur Czeslaw Lang.

The referee after #TDP20 crash. He's ok. Picture from Polish Press Agency pic.twitter.com/ksNYxCJBt2 Daniel Ludwiński(@ D_Ludwinski) link

Groenewegen werd gediskwalificeerd, Jakobsen kreeg de ritzege toegewezen. Maar dat was je reinste bijzaak. De hele wielerwereld hield angstvallig de adem in. Meer dan een uur moest Jakobsen aan de finish worden gereanimeerd. “De renner is zwaargewond, zijn situatie is helaas levensbedreigend”, gaf racedokter Barbara Jerschina, tot tranen toe bewogen, in een eerste reactie mee. “Er is sprake van een zeer ernstig craniocerebraal trauma (schedel- en/of hersentrauma, red.) en een gebroken gehemelte. Ook de bovenste luchtwegen zijn verpletterd. Maar we zijn erin geslaagd om te intuberen. Het hart werkte goed, het handhaafde de juiste druk. Hij heeft wel veel bloed verloren. Maar hij leeft. Laten we hopen dat hij dit gevecht wint.”

Uitgespuwd op sociale media

Na afloop barstte op de sociale media een storm van kritiek los op de op z’n zachtst uitgedrukt zeer onhandige beweging van Groenewegen. Patrick Lefevere, teammanager van Jakobsens ploeg Deceuninck-Quick.Step, klonk onverbiddellijk. “Deze kerel hoort thuis in de gevangenis. Ik stap naar de rechtbank. Dit soort acties moeten absoluut uit het wielrennen. Dit is een crimineel feit, mijnheer Groenewegen.” Ook Remco Evenepoel liet zijn ongenoegen de vrije loop. “Levenslang schorsen, moesten ze u doen. Godverdomme! Schaam u!!” Een levenslange schorsing was de algemene teneur binnen het wereldje, Groenewegen werd door iedereen uitgespuwd. Ook de Internationale Wielerunie (UCI) veroordeelde in een officieel statement uitermate scherp het “gevaarlijke en onaanvaardbare gedrag” van Groenewegen. De disciplinaire commissie van de UCI beraadt zich over mogelijke sancties.

I go to court this kind of actions have to be out of cycling. This is an criminel fact mister @GroenewegenD Patrick Lefevere(@ PatLefevere) link

Our thoughts go out to Fabio Jakobsen and other people involved in today’s terrible crash in the Tour of Poland. Crashes like these should not happen.



We offer our sincere apologies and we will discuss internally what has happened before we may make any further statement. #TDP20 Team Jumbo-Visma cycling(@ JumboVismaRoad) link

On days like this the only thing you can do is call your wife and kids and say you love them. Thomas De Gendt(@ DeGendtThomas) link

