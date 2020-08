Jakobsen blijft vannacht in kunstmatige coma, laat Deceuninck-Quick.Step weten: “Toestand Fabio is ernstig, maar stabiel” Redactie

05 augustus 2020

12u24 108 Wielrennen Dramatische sprint in de eerste rit van de Ronde van Polen. Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick.Step) kwam zwaar ten val aan de finishlijn in Katowice na contact met Dylan Groenewegen, die als eerste over de finishlijn kwam. Jakobsen werd na zijn crash overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens de laatste update van Deceuninck-Quick.Step is de toestand van de renner “ernstig, maar stabiel.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Vreselijke beelden. Dag op dag één jaar na het overlijden van Bjorg Lambrecht is de Ronde van Polen opnieuw opgeschrikt door een dramatische valpartij. In een Nederlands sprintduel tussen Dylan Groenewegen (27) en Fabio Jakobsen (23) liep het helemaal mis. Groenewegen lag met nog enkele hectometers te gaan op kop, maar week dan van zijn sprintlijn af om de deur dicht te doen voor de aanstormende Jakobsen.

De renner van Deceuninck-Quick.Step belandde net voor de finishlijn aan hoge snelheid in de dranghekken. Bij de valpartij raakte Jakobsen een jurylid dat net naast het parcours stond. Groenewegen kwam als eerste over de aankomst, maar ook hij kwam ten val. Net als enkele andere sprinters die meededen om de zege. Onder hen landgenoot Jasper Philipsen, die geen al te zware gevolgen aan zijn val overhield.

Voor Jakobsen is de toestand ernstiger. Volgens de laatste berichten zouden de verwondingen van de Nederlandse kampioen wielrennen levensbedreigend zijn. Dat bevestigde de Poolse wedstrijddokter in een statement. De Poolse media weten dat het aangereden jurylid intussen aan de betere hand zou zijn. Jakobsen is intussen overgebracht naar het ziekenhuis.

The referee after #TDP20 crash. He's ok. Picture from Polish Press Agency pic.twitter.com/ksNYxCJBt2 Daniel Ludwiński(@ D_Ludwinski) link

Wedstrijdarts Barbara Jerschina: “De renner in kwestie (Jakobsen, red.) is zwaargewond. Zijn toestand is levensbedreigend. Ondanks zware verwondingen aan zijn gezicht slaagden we er in hem te intuberen. Voor hij werd overgebracht naar het ziekenhuis verloor hij veel bloed. Hij leeft. Laat ons hopen dat we dit gevecht winnen.”

Rond 22 uur kwam een update van de ziekenhuisdirecteur van Sosnowiec. Na de eerste onderzoeken zou er geen sprake zijn van hersenschade bij Jakobsen. Ook zijn vitale organen zouden niet zwaar getroffen zijn. Vooral de verwondingen aan het gezicht en de borststreek zouden de artsen het meest zorgen baren. Vanuit de hoek van Deceuninck-Quick.Step kwam er iets na middernacht een update ronde de situatie van de renner.

“De toestand van Fabio is ernstig, maar op dit moment is hij stabiel. De eerste diagnoses toonden inderdaad geen hersenletsels of schade aan de wervelkolom aan. Door de ernst van de kwetsuren wordt Jakobsen wel nog steeds in een kunstmatige coma gehouden. Hij wordt de komende dagen van dichtbij opgevolgd in het Wojewodzki Szpital in Katowice. De komende uren komen we met meer informatie.”

We have an update on @FabioJakobsen's condition.https://t.co/USZlWj8r2l

Photo: @GettySport pic.twitter.com/ONgrpcSWzc Deceuninck-QuickStep(@ deceuninck_qst) link

Excuses Jumbo-Visma, peloton reageert fel

Uren na de wedstrijd maakte de organisatie bekend Dylan Groenewegen uit de uitslag te schrappen. De Nederlander wordt gediskwalificeerd, de winst gaat nu naar Fabio Jakobsen. Jumbo-Visma, de ploeg van Groenewegen bood publieke excuses aan voor het voorval. “Onze gedachten zijn nu bij Fabio Jakobsen en de betrokkenen. We willen dit eerst intern evalueren alvorens we verder commentaar geven”

Intussen houdt de wielerwereld zijn adem in voor Jakobsen. Het sprintmanoeuvre van Groenewegen wordt sterk veroordeeld. Ook de jaarlijkse weerkerende sprint in dalende lijn in de Ronde van Polen wordt op de korrel genomen. Patrick Lefevere is vooral messcherp voor Groenewegen, die niet in een rechte lijn sprintte. “Ik trek naar de rechter. Deze acties zouden niet in het wielrennen mogen toegelaten worden. Dit is crimineel”, schrijft de manager van Deceuninck-Quick.Step. op Twitter.

I go to court this kind of actions have to be out of cycling. This is an criminel fact mister @GroenewegenD Patrick Lefevere(@ PatLefevere) link

Our thoughts go out to Fabio Jakobsen and other people involved in today’s terrible crash in the Tour of Poland. Crashes like these should not happen.



We offer our sincere apologies and we will discuss internally what has happened before we may make any further statement. #TDP20 Team Jumbo-Visma cycling(@ JumboVismaRoad) link

On days like this the only thing you can do is call your wife and kids and say you love them. Thomas De Gendt(@ DeGendtThomas) link

Our rider @FabioJakobsen is being tended to by the doctors after his crash in #TDP20. Deceuninck-QuickStep(@ deceuninck_qst) link

Lees ook: “Gooi hem in de gevangenis”: Lefevere en Evenepoel snoeihard voor Groenewegen - Ploegmaat Sénéchal bood eerste hulp



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.