Jakobsen blij voor ploegmaat Asgreen: “Ik denk dat ie vijf of zes man kapot rijdt, dat is mooi om te zien” MCA/DMM

01 maart 2020

17u27 0 Wielrennen Sprinten of niet. Bij Deceuninck-Quick.Step maakte het niet uit. Asgreen won in Kuurne en met Jakobsen zat nog een sprinter klaar. De Nederlander was blij voor z’n ploegmaat. “Ik denk dat ie vijf of zes man kapot rijdt. Dat vind ik mooi om te zien.”

Vierde voor Fabio Jakobsen in Kuurne, maar de Nederlandse kampioen was blij met de zege van zijn Deense ploegmaat. “Ik ben blij dat hij wint. Het zal nog vaker voor mij zijn dan voor hem, denk ik dan als sprinter. Kijk, bij ons spelen we het altijd als team. Natuurlijk zit ik klaar als ie teruggepakt wordt, maar dat moest niet. We hebben gewacht met de lead-out voor de sprint omdat we Kasper zagen winnen.”

“Ik hoop wel dat ik hier nog een kans krijg, want ik vind het een mooi koers. Wat ik wel mooi vind om zien: Kasper rijdt hier vijf of zes man kapot. Zonder mannen als hem kan ik geen sprints winnen. Hij zetten samen met Jungels en Lampaert de scheve situatie recht.”