Jürgen Roelandts wint in de spurt slotrit in Ronde van Valencia, Tony Gallopin slaat dubbelslag in Bessèges

04 februari 2018

Roelandts klopt Van Poppel in Valencia

Jürgen Roelandts (BMC) heeftde vijfde en laatste etappe in de 69ste editie van de Ronde van Valencia (cat. 2.1) gewonnen. Na 135 kilometer van Paterna naar Valencia bleef de 32-jarige Vlaams-Brabander in een massasprint de Nederlander Danny van Poppel en de Fransman Clément Venturini voor. Baptiste Planckaert werd vijfde, Christophe Noppe zesde. Alejandro Valverde (Movistar) is eindwinnaar. De 37-jarige Spanjaard, winnaar van de tweede en de vierde etappe, heeft in de eindstand 14 seconden voor op zijn landgenoot Luis Leon Sanchez. De Deen Jakob Fuglsang is op 26 seconden derde.

De vroege vlucht kwam op naam van zes renners. Onze landgenoot Thomas Sprengers had Michael Kwiatkowski, Stefan Küng, Domen Novak, Jan Tratnik en Rein Taaramaë mee. Het peloton gunde hen weinig voorsprong, amper 1:30. Küng bleef na de enige hindernis van de dag als laatste vluchter voorop en reed nog ruim 20 kilometer alleen op kop, tot ook hij op 6 kilometer gegrepen werd.

In de sprint, die in het doorregende Valencia ontsierd werd door een valpartij met Oliver Naesen, toonde Roelandts zich de snelste. Goed voor zijn achtste profzege, zijn eerste voor zijn nieuwe team BMC en de eerste sinds februari 2013. Belgisch kampioen Oliver Naesen kwam vrij ongeschonden uit de val. "Meer dan wat schaafwonden zijn het niet", meldde hij.

Jürgen Roelandts boekt eerste succes sinds 2013: "Geweldig"

Jürgen Roelandts is geen veelwinnaar. Het was geleden van februari 2013 dat hij nog eens mocht juichen. "Geweldig", zei hij, "dit geeft vertrouwen."

In de sprint van woensdag moest hij nog vrede nemen met een derde stek, zondag was het wel raak voor Roelandts die duidelijk op dreef is, want na de ploegentijdrit loofde Greg Van Avermaet hem als "één van de motoren in de ploeg". Een opsteker voor de renner uit Vlaams-Brabant, die in de winter Lotto na tien jaar ruilde voor het Amerikaanse BMC. "Het was al een tijdje geleden dat ik een overwinning kon laten optekenen. Ik veranderde van team, had een operatie op 1 augustus (hij had last van een scheur in het labrum van de heup) en mijn seizoen was vroegtijdig voorbij. We zijn nu zes maanden na die operatie, ik heb lang moeten revalideren en vandaag heb ik bewezen dat ik hard heb gewerkt en terug kan winnen. Dit is ongelooflijk voor mij. Ik denk dat ik alle juiste keuzes heb gemaakt de voorbije maanden en de puzzel viel hier gewoon in elkaar."

Het vizier gaat nu richting de voorjaarsklassiekers. "Samen met Greg Van Avermaet. Hij is onze kopman. Ik wist toen ik naar hier kwam, dat ik ook sprintkansen zou krijgen in wedstrijden zoals deze en die heb ik gegrepen. Het doet me veel plezier om zo te winnen."

Dubbelslag Gallopin in Bessèges

Tony Gallopin (AG2R) heeft de slottijdrit in de Ster van Bessèges (cat. 2.1) gewonnen. Dat leverde hem meteen ook de eindzege op in de Franse rittenkoers. De 10,7 kilometer in Alès, met aankomst bergop, legde hij 20 seconden sneller af dan zijn landgenoot Yoann Paillot. Sylvain Chavanel werd derde op 22 seconden. Sean De Bie was eerste Belg op een tiende plek op 45 seconden van de winnaar.

Gallopin legde de tijdrit af in 15:21, goed voor een gemiddelde 41,82 kilometer per uur. In de eindstand houdt hij 15 seconden over op Christophe Laporte, die donderdag de tweede rit won. Yoann Paillot werd derde op 20 seconden. Sean De Bie, ritwinnaar van zaterdag, eindigt als achtste in de eindstand op 35 seconden. Het is voor Gallopin zijn eerste zege voor zijn nieuwe werkgever AG2R. Vorig jaar mocht de Fransman slechts één keer juichen, eveneens in de tijdrit van de Ster van Bessèges.