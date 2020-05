Ivan Basso gooit Armstrong, ondanks kritiek, een bloemetje: “Hij had zonder doping ook altijd en overal gewonnen” MXG

27 mei 2020

19u00

Wielrennen 'LANCE', de fameuze documentaire van Lance Armstrong (48) op ESPN , doet stof opwaaien. In de tweede aflevering (die op 1 juni gelost wordt) heeft de Amerikaan het onder meer over het dopingverleden van z'n toenmalige concurrent Ivan Basso (43). Die zou volgens Armstrong te makkelijk een tweede kans hebben gekregen. Basso krijgt in de Italiaanse krant Il Giornale de kans om terug te slaan, maar doet dat niét: "Ik zal Lance altijd heel dankbaar zijn."

“Hij heeft geluk gehad. Er is hem niets in de weg gelegd om na z'n dopingbekentenis gewoon verder te doen in de sportwereld”, sneert Armstrong naar Basso. “Italië houdt van Ivan Basso. Ze verheerlijken hem. Ze geven hem jobs, nodigen hem uit op wedstrijden en laten hem aan het woord op televisie. Hij heeft nochtans net hetzelfde gedaan als ik. Kijk naar Marco Pantani: hij is uitgespuwd, de pers vernietigde hem en nu is hij dood. Hij is dood”, klinkt het bij een emotionele Armstrong.

George Hincapie mag zich in de VS overal laten zien. Maar ik? Ze haten mij Lance Armstrong

Il Giornale vroeg Basso om een reactie, maar de Italiaan reageert allesbehalve gepikeerd. “Ik heb goede en minder goede dingen gedaan. Ik heb de documentaire nog niet gezien, dus ik weet niet hoe Armstrong het allemaal gezegd heeft. Maar ik zal Lance altijd dankbaar zijn. Hij heeft mij altijd heel hard geholpen. Toen m’n moeder kanker kreeg, was hij er voor ons. Hetzelfde toen ik ziek werd in 2015 (Basso kreeg toen ook te horen dat hij teelbalkanker had, red.). Hij stond altijd klaar om ons te helpen.”

“Het wielrennen was in die periode helemaal anders, maar Lance was een natuurtalent. Hij had hoe dan ook hetzelfde palmares gehad. Hij had alles en overal gewonnen”, voegt Basso er nog aan toe.

Operacion Puerto

Basso legde Armstrong geregeld het vuur aan de schenen in de Ronde van Frankrijk. Onder leiding van Bjarne Riis reed de Italiaan tussen 2004 en 2006 voor CSC. Hij eindigde in 2004 en 2005 (de laatste twee ‘overwinningen’ van Armstrong) op het podium van de Tour. In 2006 won hij met een groot machtsvertoon de Ronde van Italië. De Italiaan won drie ritten en eindigde in Milaan met meer dan negen minuten voorsprong op de nummer twee, José Enrique Gutierrez. Maar toen ging voor de Italiaan het licht uit.

Enkele maanden na z’n eindzege in de Giro werd Basso genoemd in Operacion Puerto, het dopingnetwerk rond Manolo Sainz en sportarts Eufemiano Fuentes. Basso bekende doping gebruikt te hebben, maar werd snel terug opgenomen in de wielerwereld. “Ik ben met de rug tegen de muur gezet. Ik heb bekend en ik mijn straf van twee jaar uitgezeten. Ik ging van de hemel naar de hel”, reageert de Italiaan. “Maar de laatste jaren heb ik hard gewerkt in de wielerwereld. Samen met Alberto Contador hebben we een opleidingsploeg (Kometa-Xstra). We maken de sport beter.”

Liquigas gaf Basso een nieuwe kans en de Italiaan pakte in 2010 een tweede Girozege.

“Met Ullrich en Hincapie net hetzelfde”

Armstrong heeft het niet alleen over Basso en de situatie in Italië. “In Duitsland is het net hetzelfde. Ze verheerlijken Erik Zabel en Rolf Aldag (beiden bekenden in 2007 ook doping gebruikt te hebben in hun periode bij Team Telekom, red.). Ze geven hen werk, ze mogen spreken op televisie. Maar Jan Ullrich? Zijn leven is verwoest. Ze haten hem. Ze vernietigen hem. Waarom?”, gaat Armstrong verder. “En in de Verenigde Staten is het net hetzelfde. George Hincapie wordt verheerlijkt en mag zich overal laten zien.”

“Maar mij? Ze haten me.”

