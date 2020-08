Italië in plaats van Zwitserland? Toscane is bereid het WK wielrennen te ontvangen DMM

19 augustus 2020

07u08

Bron: Belga 0 Wielrennen De organisatoren van de Ronde van Toscane en de Coppa Sabatini hebben volgens Cyclingnews de Internationale Wielerunie (UCI) laten weten dat ze bereid zijn om van 20 tot 27 september het wereldkampioenschap wielrennen te organiseren en dat in alle categorieën.

Het WK zou van 20 tot 27 september in Aigle-Martigny plaatsvinden, maar vorige week moest de UCI melden dat dat wegens de Zwitserse maatregelen tegen het coronavirus niet door kan gaan. De UCI zoekt nu een gelijkaardig parcours in Europa, op dezelfde data en minstens voor een deel van de wedstrijden.

Bedoeling van de Toscaanse organisatoren is het WK in de provincie Pisa, in de streek van Pontedera, op 16 september de thuisbasis voor de Ronde van Toscane, en Peccioli, waar een dag later de Coppa Sabatini gereden wordt, te laten plaatsvinden. Ze willen daarover kortelings met de UCI aan tafel gaan zitten. De UCI gaf zichzelf tot 1 september de tijd om een nieuw parcours te vinden.

In 2013 vond het WK in het Toscaanse Firenze plaats. De Portugees Rui Costa veroverde er toen de wereldtitel.

