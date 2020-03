Italiaanse koersen op de helling door coronavirus: “Maandag wordt de knoop wellicht doorgehakt” Redactie

01 maart 2020

09u27

Bron: Belga 2 Wielrennen De kans dat de Italiaanse WorldTour-koersen komende weken zullen plaatsvinden, lijkt met de dag kleiner te worden. Het coronavirus woekert hardnekkig in Italië en steeds meer evenementen worden afgeschaft. “Maandag wordt de knoop doorgehakt", zegt bondsvoorzitter Tom Van Damme aan Belga.

De Strade Bianche wordt normaal gezien op zaterdag 7 maart gereden. Daarna volgt de rittenkoers Tirreno-Adriatico en Milaan-Sanremo op 21 maart. In Italië loopt het aantal besmette personen met corona dag na dag op, vooral in het noorden zijn er veel gevallen, al verspreidt het virus zich stilaan over het land.

In de marge van de Omloop Het Nieuwsblad was dit thema dan ook het grote gespreksonderwerp bij de teams en veel ploegen gaan intussen uit van een worstcasescenario. Ze vrezen dat de wedstrijden niet georganiseerd worden en er op zoek moet worden gegaan naar alternatieven.

Tom Van Damme is voorzitter van de wegcommissie van de UCI en vertelde dat de zaak van dichtbij wordt opgevolgd. "Je kan nu nog niet zeggen dat de koersen worden afgeschaft", vertelde hij. "Daarvoor is het nog te vroeg, maar de ploegen zullen wel tijdig op de hoogte gebracht worden. Maandag wordt wellicht officieel de knoop doorgehakt. RCS heeft overigens als organisator daar zelf weinig over te zeggen, het zijn de overheidsinstanties die daar over gaan en die de beslissing nemen in het kader van de volksgezondheid."

Ook logistiek wordt het niet simpel om de koers te organiseren. "Veel stafleden van RCS zitten nog vast in de UAE Tour", zegt Van Damme. "De vraag is dus ook of ze wel tijdig terug naar Italië kunnen reizen, maar ik herhaal: het is te vroeg om nu al te zeggen dat de koersen niet plaatsvinden.”