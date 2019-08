Italiaanse commentatoren gaan uit hun dak bij knalprestatie Evenepoel: "Mamma mia!" XC

04 augustus 2019

09u19 2 Wielrennen Een verbluffende Remco Evenepoel zette gisteren de Clásica San Sebastián op zijn palmares. En dat in z’n eerste klassieker op WorldTour-niveau. De superlatieven vlogen in het rond, ook de Italiaanse commentatoren van Eurosport verloren hun cool.

Een moment dat de wielerliefhebber nog een tijdje zal herinneren. Evenepoel rijdt weg van Toms Skujins en soleert naar de zege in de Clásica San Sebastián. “Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh... Dit is buiten categorie. Ongelooflijk. Wat een fenomeen. Mamma mia!”, riepen de Italiaanse commentatoren in volle finale.

Luister hier naar de Italiaanse commentatoren:

OH! OH! OH! OH! OH! Mamma mia.



Or how Remco Evenepoel almost induced a stroke in the Eurosport Italy commentators' cabin. 😂#Klasikoa pic.twitter.com/ZcpNImj7yB Mihai Cazacu(@ faustocoppi60) link