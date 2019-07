Italiaanse baanwielrenner doorboord door stuk hout op piste in Gent Jeroen Desmecht

12 juli 2019

17u25 1 Wielrennen Lorenzo Gobbo is vandaag gewond geraakt bij een incident in het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx. De jonge Italiaan werd bij een val doorboord door een groot stuk hout, nadat een plank loskwam op de wielerbaan in Gent. Inmiddels werd Gobbo geopereerd.

Het voorval speelde zich af tijdens het EK baanwielrennen voor jongeren. Gobbo nam deel aan de scratch, maar haalde nooit de eindsprint. De Italiaan kwam ten val en werd gespiest door een stuk hout. Gobbo, die bij bewustzijn bleef, werd vervolgens afgevoerd naar het ziekenhuis in Gent. Daar ging hij onder het mes.

Frank Glorieux, directeur van de Wielerbond Vlaanderen reageert geschokt op het voorval. Het is een heel ongelukkige samenloop van omstandigheden”, vertelt hij. “Toen Gobbo onderuit ging, kwam zijn fietspedaal waarschijnlijk met een enorme druk neer op de houten vloer, waardoor een grote splinter loskwam. Dat stuk hout - meer dan 40 centimeter lang - doorboorde Gobbo vervolgens door zijn zij.”

Ondertussen is de toestand van de renner stabiel, laat Glorieux nog weten. Op het operatiekwartier bleek dat de splinter Gobbo z'n longen en zijn dijbeen heeft doorboord. Hij moet nu twee tot drie dagen in het ziekenhuis blijven voor verdere observatie. “Ze gaan onder andere bekijken of er geen infecties ontstaan", aldus Glorieux. Gobbo verkeert momenteel niet in levensgevaar. Toen bleek dat zijn toestand stabiel was, werd het EK verdergezet. In totaal nemen 423 renners uit 23 verschillende landen deel aan de wedstrijd.