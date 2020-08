Italiaans kampioen Formolo wint in Dauphiné na knappe solo, Roglic steviger in het geel, Benoot geeft op Redactie

14 augustus 2020

19u27 6 Wielrennen Davide Formolo (27) heeft de derde rit in de Dauphiné gewonnen. De Italiaanse kampioen van UAE-Team Emirates bracht een solo vanop de Col de Madeleine tot een goed einde. Op de slotklim naar Saint-Martin-de-Belleville werd gele trui Roglic (30) niet aangevallen. De Sloveen regelde eenvoudig de sprint voor de tweede plaats en zit nog wat vaster in het geel.

Ook de derde rit in de Dauphiné was er eentje voor de klimmers. Onderweg stond de Col de Madeleine op het menu, daarna volgde de slotklim naar Saint-Martin-de-Belleville. Primoz Roglic begon na z’n overwinning van gisteren in het geel aan de etappe, Wout van Aert (25) mocht de groene trui aantrekken.

Na een razendsnel openingsuur reden negen aanvallers weg, waaronder Bob Jungels, Davide Formolo en Pierre Latour. Die laatste twee gooiden de anderen op de Madeleine al snel overboord, maar voor de Italiaanse kampioen ging het nog niet snel genoeg. Formolo ging er alleen vandoor, Latour moest passen.

Na de Madeleine volgde nog een stuk vallei en daar bewees Wout van Aert z’n onschatbare waarde. De winnaar van Milaan-Sanremo reed zich uit de naad in dienst van gele trui Roglic. Met de steun van Robert Gesink knabbelde hij aan de voorsprong van koploper Formolo. De Italiaan begon met een bonus van bijna vier minuten aan de slotklim.

Wout van Aert mende het peloton op de slotklim, waar het vuurwerk uitbleef. Formolo zag af en verloor van z'n pluimen, maar de Italiaan hield knap stand en bracht een solo-onderneming van 65 kilometer tot een goed einde. Na zijn tweede plaats in de Strade Bianche - na Wout van Aert - andermaal een bevestiging van z'n goeie vorm.

Een halve minuut na de aankomst van Formolo won Roglic de sprint voor de tweede plaats, terwijl Bernal van z'n pluimen verloor. Pinot werd derde, Roglic heeft het geel dankzij de bonificaties nog wat steviger om de schouders. “Het was een goede dag voor ons”, reageerde de Sloveen op de website van Jumbo-Visma. “Het was een lastige en snelle rit, maar we hadden het onder controle. De ploeg was weer erg sterk en ze hielden me uit de problemen.” Roglic kijkt met vertrouwen naar de laatste twee etappes. “Het worden moeilijke dagen en er moet nog veel geklommen worden. We moeten gefocust blijven. We teren op onze eigen sterkte en hebben getoond dat we sterk zijn.”

Tiesj Benoot geeft op met rugpijn

Tiesj Benoot (26) is uit de Dauphiné gestapt. Benoot heeft last van de rug en wil geen risico nemen, zegt hij. “De pijn begon donderdag en werd vrijdag erger. Met de ploeg hebben we beslist om geen risico te nemen richting Tour de France.”

Benoot reist naar België terug. “Ik laat me behandelen en het zoeken is nu naar de oorzaak. Hopelijk ben ik hersteld voor de Tour.” (MG)

