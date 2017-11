Italiaan Mosca pakt eindzege in Ronde van Hainan, Cooper wint slotrit Redactie

10u37

Bron: Belga 0 Photonews Jacopo Mosca.

De Italiaan Jacopo Mosca (Wilier Triestina-Selle Italia) heeft de twaalfde editie van de wielerronde van Hainan (Chn/2.BC) op zijn naam geschreven. De zege in de negende en laatste etappe ging naar de Nieuw-Zeelander Joseph Cooper (IsoWhey Sports SwissWellness team).

Cooper toonde zich na 153,8 km tussen Lingshui en Wanning Xinglong net iets sterker dan de Let Emils Liepins (Delko Marseille Provence KTM). De Oekraïner Andriy Kulyk (Kolss Cycling Team) sprintte naar de derde plaats.

Jacopo Mosca zat mee in de eerste groep van zo'n vijftig renners en kroonde zich tot eindwinnaar. De 24-jarige Italiaan werd leider na zijn zege in de zevende etappe. In het eindklassement heeft hij drie seconden voorsprong op de Spanjaard Benjamin Prades (Team Ukyo). Emil Liepins is derde op vijf seconden.

Mosca volgt op de erelijst de Kazach Alexey Lutsenko op.

Jakub Mareczko, land- en ploeggenoot van Mosca, was met vijf ritzeges de ster van deze Ronde van Hainan. Er namen geen Belgen deel.