Italiaan Dainese nieuwe Europees kampioen bij beloften, Thijssen wordt zesde LPB

10 augustus 2019

12u24 2 Wielrennen Alberto Dainese is de nieuwe Europees kampioen op de weg bij de beloften. De Italiaan was in Alkmaar met voorsprong de snelste in een massaspurt. Gerben Thijssen werd beste Belg met een zesde plaats.

Alexander Konychev, zoon van Katusha-ploegleider Dmitri Konychev, plaveide het pad voor de Europese titel van Dainese. Konychev junior, van Russische komaf maar rijdend voor zijn geboorteland Italië, en de Noor Jonas Iversby Hvideberg reden in een winderig Alkmaar rondenlang met zijn tweeën voor de groep uit. Het peloton behield echter de controle, verder dan een minuut liep het duo niet uit. In de voorlaatste ronde moest Hvideberg zijn vluchtgezel laten gaan. Een beresterke Konychev deed solo een gooi naar goud en liet zijn achtervolgers tot de voorlaatste kilometer peentjes zweten. Toen moest ook hij het hoofd buigen. Een massaspurt diende zich aan. Daarin won Dainese met ruim verschil. De Deen Niklas Larsen en de Est Rait Ärm vervolledigden het podium. De Belgen konden zich niet mengen in de strijd om de medailles.