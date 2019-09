Italiaan Affini wint tijdrit in Groot-Brittannië, Mathieu van der Poel opnieuw leider Redactie

12 september 2019

17u59 0

Van der Poel weer leider in Groot-Brittannië

Edoardo Affini (Mitchelton-Scott) heeft de zesde etappe in de Ronde van Groot-Brittannië (cat. 2.BC) gewonnen. In een individuele tijdrit over 14,4 km in Pershore (Worcestershire) was de 23-jarige Italiaan zeven seconden sneller dan de Nederlanders Sebastian Langeveld en Dylan van Baarle. Mathieu van der Poel werd op twaalf seconden zesde en nam de leiderstrui opnieuw over van Matteo Trentin. De 24-jarige Nederlander heeft nu zes seconden voorsprong op de Italiaan. De Rus Pavel Sivakov is op 23 seconden derde. Jasper De Buyst, in de tijdrit achttiende op 31 seconden, is vierde op 26 seconden.

Voor de 23-jarige Affini, goed voor brons op het jongste EK tijdrijden, is het zijn tweede profzege. In mei van dit jaar won hij een rit in de Ronde van Noorwegen. Frederik Frison was met een tiende stek op 20 seconden de beste Belg.

Rivera snelste in tweede rit Lotto Belgium Tour

Coryn Rivera heeft de tweede etappe in de Lotto Belgium Tour (WE 2.1) gewonnen. Na 129 km was de 27-jarige Amerikaanse In Willebroek de snelste in een massasprint. De Noorse Susanne Andersen werd tweede, Lotte Kopecky derde. Voor Rivera is het haar eerste zege van het seizoen. De Duitse Mieke Kröger blijft ondanks een val leidster in het algemeen klassement. Zij begint morgen in Geraardsbergen aan de slotrit met 29 seconden voorsprong op Kopecky.