Israël Start-up Nation haalt renner uit Ronde van Burgos na positieve test van ploegmaat

Omer Goldstein, een 23-renner van Israël Start-up Nation, is besmet met het coronavirus. Dat bleek uit de meest recente tests bij het team. De Israëliër wordt meteen in quarantaine geplaatst. Uit voorzorg zal zijn ploegmaat Itamar Einhorn (22) straks toch niet aan de start staan van de Ronde van Burgos, waar Remco Evenepoel op de eindzege mikt. Beide renners waren recent samen in Girona.