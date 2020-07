Is Matthews nog wel kopman bij Sunweb? “Hij wordt aan zijn lot overgelaten” Marijn Abbenhuijs

Bron: AD 0 Wielrennen Team Sunweb maakte deze week bekend welke renners waar koersen in het restant van dit wielerjaar. Opvallend: Michael Matthews doet niet mee aan de Tour de France en ook niet aan de Belgische klassiekers, juist de wedstrijden waarop hij zich dit seizoen zou richten. Is zijn status tanende bij de Duits-Nederlandse ploeg?

Het is maart 2017 als Tom Dumoulin zich een uitstekende meesterknecht toont. Op de Poggio probeert hij het peloton uit elkaar te rijden, om zijn kopman Michael Matthews de uitgelezen mogelijkheid te geven om zijn droomwedstrijd, Milaan-Sanremo, te winnen. Maar als latere winnaar Michal Kwiatkowski, Peter Sagan en Julian Alaphilippe vervolgens wegspringen, mist Matthews de slag. De Australiër wordt twaalfde en is na afloop ontroostbaar. Hij spreekt over een gebroken hart en de enorme druk die hij zichzelf heeft opgelegd. De obsessie die hij van het winnen van Milaan-San Remo heeft gemaakt, breekt hem op. Een jaar later geeft hij, inmiddels winnaar van twee etappes en de groene trui in de Tour de France van 2017, aan dat hij de stress die daarbij is komen kijken, voorgoed heeft afgezworen. Hij wil zichzelf niet meer zo onder druk zetten als hij destijds rond de Italiaanse klassieker heeft gedaan.

Toch schetst ex-renner Roy Curvers nu een vergelijkbare situatie als hij terugkijkt op de Tour de France van vorig seizoen. Matthews zou in Frankrijk aanvankelijk als meesterknecht fungeren voor Dumoulin. Als blijkt dat de Nederlander vanwege een slepende knieblessure de Tour de France moet laten schieten, moet het voor Sunweb alsnog van Matthews komen. “Michael is een topsporter die het allerhoogste nastreeft, die veel eisen aan zichzelf stelt”, zegt de inmiddels gestopte Curvers, die Matthews als ploeggenoot vaak van dichtbij meemaakte. De Australiër wordt in Frankrijk een keer tweede en drie keer vierde, maar een etappezege blijft uit. Curvers: “Soms zit hij in een flow en dan lukt alles. Vorig jaar in de Tour was hij niet slecht bezig, maar kwam het er net niet uit. Dat frustreerde hem.”

De ploegleiding besloot vervolgens om de andere sprinter in de ploeg, Cees Bol, voor zijn kansen te laten gaan in massaspurts. “Dat ging in goed overleg met Michael”, blikt Curvers terug. “De ploeg heeft nagedacht over wat ze het beste konden doen om hem terug in die flow te krijgen. Rust creëren en de druk wegnemen leek op dat moment het beste.”

Nu, een maand voordat het wielerpeloton weer in gang schiet, kiest Sunweb weer voor Cees Bol in de Tour de France en moet Matthews genoegen nemen met de Giro d’Italia. Het betekent ook dat hij de klassiekers in België niet kan rijden. Een halfjaar geleden nog sprak hij met de ploegleiding af dat juist de Tour en die klassiekers zijn hoofddoelen zouden worden. Daar wilde Matthews graag aan vasthouden, maar de ploeg besloot anders. Het roept de vraag op of de 29-jarige Australiër, die ook in 2021 nog bij Sunweb onder contract staat, nog wel de onbetwiste kopman is die hij graag wil zijn.

Het kan zijn dat ze bij Sunweb ontevreden over hem zijn, maar het blijft één van hun duurste renners Erik Dekker

Matthews reageerde teleurgesteld op zijn door de ploeg opgestelde programma. In gesprek met Wielerflits gaf hij aan dat de beslissing hard bij hem is aangekomen. Erik Dekker, die bij Rabobank Matthews’ ploegleider was tijdens de eerste twee seizoenen van diens carrière, plaatst er zijn vraagtekens bij. “Ik krijg het gevoel dat hij aan zijn lot wordt overgelaten”, zegt Dekker. “Het kan zijn dat ze bij Sunweb ontevreden over hem zijn, maar het blijft één van hun duurste renners. Het gevoel dat hij met zijn reactie bij mij achterlaat, is dat er geen communicatie is geweest over die beslissing. Dat is raar.”

Dekker kent Matthews als iemand die vaak in zichzelf gekeerd is. “Hij komt uit een andere cultuur en in zijn tijd bij Rabobank vond ik het soms moeilijk om met hem te communiceren. Hij was toen al een ‘meneertje’ en dat waren wij niet gewend. Hij presteerde zo nu en dan wel, maar hij was niet heel duidelijk in zijn communicatie. Hij was een beetje op zichzelf.”

Marc Reef, ploegleider bij Sunweb, ontkent dat communicatieproblemen ten grondslag hebben gelegen aan de beslissing om Matthews niet naar de Tour te sturen. “Het is zeker met hem besproken”, zegt Reef. “De renners geven input bij het samenstellen van het programma, maar het is wel aan de ploeg om de keuze te maken. We gaan met Michael voor etappezeges in de Giro d’Italia en daarnaast rijdt hij Milaan-San Remo, de Ronde van Lombardije, de GP Plouay en Tirreno - Adriatico. Het is misschien een ander programma dan hij voor ogen had, maar wel een supermooie reeks wedstrijden. De Giro is bovendien heel belangrijk voor ons. Toen Michael in 2017 bij onze ploeg kwam, was hij één van de kopmannen en dat is hij nu nog steeds. Maar wij zijn verantwoordelijk voor de hele ploeg, we zijn een team en nemen alles mee. Met deze verdeling van het programma denk ik dat wij de beste kans hebben op het halen van onze doelstellingen.”

Hoe goed zijn ploegleiders hun keuze ook kunnen uitleggen, Matthews zelf zal op dit moment het gevoel hebben dat zijn status binnen de ploeg verandert. Als hij dat momentum wil doorbreken en weer onbetwist kopman wil zijn, rest hem maar één ding: op 8 augustus eindelijk Milaan-San Remo winnen.