Is LOTTO-SOUDAL met andere conditieopbouw en transfers

nu wel gewapend in voorjaar?

"Op zijn minst finales kleuren" Bart Fieremans

21 februari 2018

22u17 1 Wielrennen Dit voorjaar zal of beter moét het er eens ‘patat op’ zijn. Wielerjargon om te zeggen dat het doemscenario zoals in 2017 voor Lotto-Soudal in deze klassieke lente uit den boze is. De ploeg wijzigde de conditionele opbouw om zich beter te wapenen, als nu ook de transfers nog meevallen...

Een nieuw wielerseizoen zorgt altijd voor fris geformuleerde ambities, zeker bij de Belgische topploegen die mikken op een grote vis – lees: een monument of (semi)klassieker – in het klassieke voorjaar op ‘eigen bodem’. Zoals Philippe Gilbert in 2017 met de Ronde van Vlaanderen Quick.Step deed dansen. In diezelfde koers beleefde Lotto-Soudal vorig jaar zijn absoluut dieptepunt – zes van de acht renners gaven op.

Die traumatische ervaring zindert nog na bij de vooruitblik op de komende lente. Begrijpelijk dat Lotto-Soudal niet té hoog van de toren blaast. Sowieso dateert het laatste klassieke superjaar van Lotto-Soudal al van 2011 – mét Gilbert toen in hun rangen. “Maar budgettair kunnen we zo’n toppers, die zeges garanderen, niet meer halen”, heet het nu. Wat niet belet dat het in 2018 beter zal en moét zijn dan het -debacle van 2017.

Lotto-Soudal heeft ingezet op twee paarden. Eén: het geweer is van schouder veranderd in de conditionele opbouw. Vorig jaar kwam Lotto-Soudal in de voorbereidingskoersen al straf uit de hoek, maar ging het vanaf maart en zeker april in dalende lijn. Logisch dat ze die piek nu liever later zien. Samen met Paul Vanden Bosch en Wim Van Hoolst, die als trainers bij Energy Lab de renners van Lotto-Soudal conditioneel begeleiden, is beslist de aanloop van dit seizoen minder intensief te maken.

