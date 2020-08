Intense knuffels met ouders en Sarah: bekijk hier de fantastische beelden van triomferende Van Aert Redactie

08 augustus 2020

18u47

Bron: HLN/VTM 12

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. Wielrennen Grande, Wout! Een week na de Strade Bianche heeft Grande, Wout! Een week na de Strade Bianche heeft Van Aert (25) Milaan-Sanremo gewonnen na een prangende finish. Net na zijn aankomst volgden fantastische én emotionele beelden. Intense knuffels met vrouw Sarah De Bie, mama Yvonne en papa Henk.

“Geweldig”, schreeuwt mama Yvonne Boeckx het uit. “We wisten dat hij het kon. Om het dan als de grote favoriet ook nog af te maken, dat is geweldig. Zijn eerste Monument... en hij is nog zo jong hé!” Wout stond er na zijn zege ook op om naast Sarah ook Yvonne en zijn papa Henk snel te bedanken voor de steun. “Dat mijn familie hier dicht bij mij is, maakt het extra mooi”, sprak Van Aert.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Wout van Aert is dé man van het moment. Zeges in de Strade Bianche én Milaan-Sanremo. Alsjeblieft. ‘t Is een grote meneer. Wij volgen Van Aert en Jumbo-Visma op de voet in een nieuwe documentaire. Vanaf woensdag te zien op HLN.be.

Lees ook:

Tchmil heeft eindelijk een opvolger! Van Aert wint Milaan-Sanremo na duel op de Via Roma met Alaphilippe