Inspiratie nodig voor de Gouden Klassiekers? Zo pakte de winnaar het vorig jaar aan

21 februari 2020

13u33 0 Gouden Klassiekers De eindwinnaar van de Gouden Klassiekers gaat dit jaar aan de haal met liefst 7.000 euro. Dat is een stevige 2.000 euro meer dan wat Claude De Meuleneire vorig jaar binnenhaalde met zijn team ‘fly with me’. Hij behaalde daar toen liefst 4388 punten mee.

We vroegen ons af of zijn opstelling even goed blijft en of er eventueel wijzigingen moeten doorgevoerd worden. Surf alvast snel naar www.goudenklassiekers.be en stel er jouw ideale teams voor het voorjaar samen!

Dit is het winnende team van vorig seizoen:

- Yves Lampaert

- Julian Alaphilippe

- Oliver Naesen

- Greg Van Avermaet

- Tim Wellens

- Bob Jungels

- Mathieu Van Der Poel

- Sören Kragh Andersen

- Alexey Lutsenko

- Jens Keukeleire

- Stefan Küng

- Nils Politt

- Hugo Hofstetter

- Piet Allegaert

- Jordi Warlop

Transfers

Gouden Klassiekers-winnaar Claude voerde ook drie transfers door. Elke deelnemer heeft daar recht op.

Week 13

Uit: Yves Lampaert

In: Michael Matthews



Week 13

Uit: Bob Jungles

In: Jakob Fuglsang



Week 15

Uit: Oliver Naesen

In: Michal Kwiatkowski

Ons advies

Wat ons meteen opvalt: het is onmogelijk om dit jaar opnieuw exact hetzelfde team in te schrijven. Omdat verschillende renners uitzonderlijk goed presteren zijn ze uiteraard flink duurder geworden. Om deze jongens opnieuw allemaal in je team op te nemen, kom je liefst 56 miljoen te kort. Er moeten dus keuzes gemaakt worden. En kiezen is verliezen. Zeker dit jaar. De rennerswaardes zijn niet van de poes. Puzzelen is de boodschap!

Jasper Stuyven of Mads Pedersen zijn misschien wel opties om dure volgens te vervangen. Mindere goden Warlop en Hofstetter kunnen gerust vervangen worden. Mocht het budgettair kunnen, zouden we durven opteren voor koopje Quinten Hermans en Tim Merlier. De veldrijders, jawel. Hermans zou wel eens punten kunnen pakken in het Ardennenwerk (Waalse Pijl, Brabantse Pijl,...) , terwijl Merlier moet kunnen scoren in Kuurne of de Scheldeprijs. Een mooie ereplaats in een massasprint: why not? Veel succes alvast!

Hoe deelnemen?

Eenvoudiger kan niet! Surf naar www.goudenklassiekers.be en begin te sleutelen aan jouw ideale team. Nieuw in het spel? Lees hier het volledige wedstrijdreglement.

