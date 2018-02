Initiatief en aanvalsdrift leveren Lotto-Soudal weinig op: "Niet weekend van de durvers" Dries Mombert

26 februari 2018

08u59 0 Wielrennen Een 21ste plaats voor Jens Keukeleire in de Omloop en een 15de stek voor die andere Jens -Debusschere - in Kuurne. Het was in meerdere opzichten een dubbel weekend voor Lotto-Soudal. Veelvuldig geprobeerd dat wel, maar zonder resultaat.

Noem het jeugdig enthousiasme of onnodig woekeren met de krachten. Toch was dat exact wat Tim Wellens en Tiesj Benoot zaterdag deden in de Omloop. De twee speerpunten van Lotto-Soudal zochten zich een ongeluk naar een opening in een gesloten wedstrijd. Die kwam er niet, het initiatief ten spijt. Wellens probeerde het tot tweemaal toe op de Molenberg en de Berendries. Benoot ging op de Leberg en de Valkenberg, allemaal tussen kilometer 52 en 32 voor de meet nota bene. Te vroeg, zo bleek.

"Op het moment dat we echt vooraan moesten zitten, waren we er niet meer", bekende Tim Wellens na zijn eerste Omloop. "Achteraf gezien sprong ik voor de echt beslissende fase te nerveus en te kwistig met mijn krachten om. Dat was niet nodig, maar toch is het beter om met een aanvallende ingesteldheid te koersen. Liever dat dan verdedigend rond te rijden."

