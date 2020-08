Ineos-ploegleider Knaven over Bernal, Froome en Thomas: “Van buitenaf denk je, ‘hij moet lossen’, maar ieder heeft zijn eigen voorbereiding” Redactie

18 augustus 2020

11u34

Bron: AD 0 Wielrennen To Froome or not to Froome. Dat is de vraag van één miljoen voor de Tour-selectie van Team Ineos. De Britse ploeg hakt deze week normaal gezien de knoop door. “Als er iemand is die weet dat je een Tour alleen wint met hulp van een goed team, is het Chris wel.”

Zelden was de onzekerheid groter. Traditioneel legt de Dauphiné de waardeverhoudingen bloot die ook in de Tour zullen gelden. Behalve dan dit jaar. Alsof 2020 al niet gek genoeg is, vielen de topfavorieten voor de Tour één voor één uit in de voorbereidende rittenkoers. Kruijswijk, Roglic, Buchmann, Bernal. Allemaal gingen ze vroegtijdig naar huis.

Wat dat zegt voor de Tour, zal moeten blijken. Al wordt de waas rond de Tour-selectie van Team Ineos er alleen maar dichter op. Het Britse team is de klassementsploeg bij uitstek. Renners genoeg die een grote ronde kunnen rijden, maar hoe zal de rolverdeling eruit zien? Zeker nu geruchten gaan dat Giro-winnaar Richard Carapaz ook aan de selectie zou kunnen worden toegevoegd.

Tot voor kort waren Bernal, Thomas, Kwiatkowski, Sivakov, Rowe, Castroviejo en Van Baarle zekerheden voor de achtkoppige Tour-selectie. Enkel achter de naam van viervoudig winnaar Chris Froome stond - en staat nog altijd - een vraagteken. De Brit kwam vorig jaar zwaar ten val in de Dauphiné en is na maanden revalideren eindelijk weer renner. Voorlopig zagen we hem nog niet acteren op het niveau dat we van hem gewoon zijn.

Het stelt zijn ploeg Ineos, waar Froome na elf jaar dienst ook nog eens vertrekt, voor een dilemma. Vragen te over: moet hij, als viervoudig Tour-winnaar nota bene, nu wel of niet mee? Is hij zélf in staat om een rol van betekenis te spelen? En anders: is hij goed genoeg om als luxeknecht van waarde te zijn? Oftewel: is een andere renner niet waardevoller?

Servais Knaven, één van de ploegleiders van Ineos, die de ploeg aanstuurt in de Tour, zegt het zo bij de collega’s van AD: “De andere jaren was het makkelijk: dan wist je gewoon dat hij er staat. Nu is het de vraag of hij die tien procent er nog bij gaat krijgen om goed te zijn in de Tour. Richting de derde week kan hij zoals altijd veel progressie boeken. Al moet je na de eerste week natuurlijk niet op vijf minuten staan.’'

Volgens Knaven is het vertrek van Froome geen issue in het licht van de Tour-selectie. “Dat zou na die elf jaar trouwe dienst ook wel heel gek zijn”, zegt de Nederlander. “Ik was recent in de Route d’Occitanie met Chris op pad. We hebben het niet over zijn vertrek gehad. Wel over de voorbereiding op de Tour. Soms veranderen mensen van ploeg, zo gaat dat nu eenmaal. Maar dat speelt geen rol in de keuzes die worden gemaakt.”

Bernal en Thomas

Er is het geval Froome, maar ook die andere twee Tour-winnaars in de selectie Geraint Thomas en Egan Bernal zitten met twijfels. “Bernal heeft op de dag dat hij niet meer startte in de Dauphiné zelfs nog even een uur getraind. Die opgave was uit voorzorg. Hij moet de komende week pijnvrij kunnen trainen. Thomas is dan weer altijd goed in de laatste week. Van buitenaf denk je: ‘hij moet snel lossen’. Maar iedereen heeft zijn voorbereiding.”

De komende dagen zijn alle klimmers van Ineos in de Franse Alpen om op hoogte te verblijven en te trainen. Tegelijkertijd worden er nog enkele etappes verkend. Daar is Froome ook ‘gewoon’ bij. Deze week volgt het verlossende woord.

Knaven: “De trainers hebben de beschikking over alle data over het fysieke aspect. De ploegleiders hebben een tactisch plan. Het is dus een gezamenlijke beslissing. Als er onderling geen consensus is, dan hakt Dave Brailsford de knoop door.”

