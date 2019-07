Ineos-manager Brailsford: “Froome is terug thuis na zware val” JH

Bron: Belga 0 Wielrennen Chris Froome is opnieuw thuis. Dat vertelde teammanager Dave Brailsford vandaag vlak voor de persconferentie van Team Ineos naar aanleiding van de Tour de France. "Chris heeft het ziekenhuis gisteren mogen verlaten. Dit is een belangrijke stap voor hem. Hij kon gisteren voor het eerst zijn voeten op de grond zetten en begint nu aan een lange revalidatie.”

Froome kwam midden juni ten val tijdens een verkenning van de tijdrit in de Dauphiné. Hij liep daarbij breuken op aan het rechterdijbeen, de heup, de elleboog, de ribben en de nek. Hij lag een week in het ziekenhuis van Saint-Etienne waarna hij werd overgebracht naar een revalidatiecentrum. Dat heeft hij dus ook mogen verlaten, vertelde Dave Brailsford voorafgaand aan het persmoment van zijn team: "Voor het eerst in een lange tijd kon hij zijn voeten terug op de grond zetten", aldus Brailsford. "Chris is zeer positief ingesteld, hij doet het vrij goed gezien de omstandigheden. Een paar ploegmaats hebben hem al bezocht en hij is opvallend opgewekt volgens hen. Hij is nu terug thuis en er wacht hem nu een lange revalidatie, maar wij geloven er in. Kijk naar onze Luke Rowe, hij liep ook een zware blessure op, maar vocht ook snel terug. Topsporters kunnen altijd net dat tikkeltje meer.”