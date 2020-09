INEOS Grenadiers haalt zwaar uit op transfermarkt: De Plus, Porte, Martinez én Pidcock versterken Britse ploeg Redactie

25 september 2020

12u14 8 Wielrennen INEOS Grenadiers heeft zich versterkt met vier sterke pionnen voor het rondewerk. Onze landgenoot Laurens De Plus maakt de overstap van Jumbo-Visma, terwijl Richie Porte - de derde van de laatste Tour de France - terugkeert naar het oude nest. Ook Daniel Martinez en Tom Pidcock rijden volgend seizoen voor de Britse formatie.

INEOS Grenadiers heeft er naar hun normen een magere Ronde van Frankrijk op zitten. En dus wil manager Dave Brailsford met oog op de volgende jaren niets aan het toeval overlaten. INEOS heeft zich versterkt met vier kleppers voor het rondewerk in het heden en de toekomst. Laurens De Plus wordt de eerste Belg bij de Britse ploeg sinds Serge Pauwels in 2011. Onze landgenoot maakt de overstap van Jumbo-Visma.

Richie Porte keert dan weer terug naar het team waarvoor hij eerder al vier seizoenen reed. De Australiër speelde een belangrijke rol in de Tourzeges van Bradley Wiggins en Chris Froome. Nadat Porte vorig weekend eindelijk voor het eerst op het Tourpodium eindigde, zal hij volgend seizoen weer de rol van meesterknecht vervullen.

Met Daniel Martinez en Tom Pidcock heeft Brailsford ook twee renners voor de toekomst binnengehaald. De Colombiaan Martinez won in augustus de Dauphiné en schreef een Tourrit op zijn naam. Pidcock is bij in Vlaanderen vooral bekend als veldrijder, maar ook op de weg heeft de Brit al een aardig palmares bij elkaar gefietst. In 2017 kroonde Pidcock zich tot wereldkampioen tijdrijden bij de junioren, recent was hij de beste in de Ronde van Italië voor beloften.