INEOS geeft toptriatleet Cameron Wurf een contract: “Hij zal koersen in de eerste seizoenshelft, in het najaar mag hij zich focussen op Hawaï” DMM

31 januari 2020

12u56 0 Wielrennen Team INEOS heeft een vervanger voor Vasil Kiryienka gevonden. De Wit-Rus kondigde gisteren door hartproblemen zijn gedwongen pensioen aan. In de zoektocht naar een nieuwe naam is de Britse ploeg op een verrassende naam gestoten: Cameron Wurf, de vijfde zowaar uit de Ironman van Hawaï.

Hij is van meerdere markten thuis en hij heeft een verleden in het wielrennen, maar de voorbije jaren vergaarde Cameron Wurf vooral roem als triatleet. De 36-jarige Australiër schoolde zich na passages bij Fuji Servetto en Liquigas om tot een specialist op de lange afstand in het Ironman-circuit. Vorig jaar won hij bijvoorbeeld de Ironman van Italië in een recordtijd. Wurf deed het daarnaast ook steeds beter op het WK in Hawaï. In 2017 werd hij 17de in Kona, in 2018 kwam hij als 9de binnen en vorig jaar haalde hij voor het eerst de top vijf.

Met die opmars in het achterhoofd is het des te verrassender dat Wurf er nu voor kiest om zijn traitloncarrière -wellicht tijdelijk - te combineren met een terugkeer naar het peloton. De Australiër mikt steeds hoger in Hawaï en wil ook dit jaar weer in absolute topvorm naar Kona afzakken. Toch mogen een aantal koersen in het shirt van INEOS volgens Wurf geen probleem vormen. Sterker nog, volgens Wurf moet zijn uitje naar het wielrennen zijn prestaties in het triatlon verbeteren.

“We hebben een paar verschillende manieren uitgeprobeerd om mijn training en wedstrijden aan te pakken de voorbije jaren. Ik ben daardoor sneller en beter geworden. Deze stap is een nieuwe evolutie in die benadering. Sinds ik in het Ironman-circuit ben gekomen, wordt er steeds sneller gefietst. Dat terwijl ze ook nog zo snel lopen als voorheen. Het fietsen is altijd mijn beste discipline geweest, deze uitstap staat me toe om daar weer wat voorsprong in te nemen.”

Wurf traint al sinds 2017 mee met INEOS. Zo wordt hij op training vaak gespot naast Tourwinnaar Geraint Thomas. De twee steken elkaar aan, want de Brit gaf onlangs te kennen aan een Ironman te denken na zijn wielercarrière. Deze winter vergezelde Wurf de ploeg ook nog op trainingskamp in Mallorca. De renners van Team INEOS legden toen op één dag 300 kilometer af, Wurf ging na die tocht nog doodleuk tien kilometer lopen. Het plan is om in de eerste seizoenshelft wat koersen te rijden en in de tweede helft van het jaar te focussen op de Ironman van Hawaï.

In de staf van de ploeg vindt de Australiër z’n coach Tim Kerrison terug. Ook fietssponsor Pinarello was al aan de triatleet en INEOS verbonden. “Cam komt het team vervoegen om zijn Ironman-droom na te jagen”, vertelt Kerrison. “Zijn flexibel wedstrijdschema, zijn fysieke veelzijdigheid en ervaring in het WorldTour-peloton (Wurf reed in 2013 de Giro uit, red.) maakten dit een unieke kans voor onze ploeg en voor hem. In de maanden die naar Kona toe leiden zal hij zich weer op het triatlon toeleggen. Hij wil zijn vijfde plaats van vorig jaar verbeteren en het team steunt hem daarin.”

Wurf - die als roeier ook ooit op de Olympische Spelen stond - begint er zondag al aan in de Cadel Evans Great Ocean Road Race. “Ik heb er altijd van gedroomd om aan deze ploeg verbonden te zijn. Ik ben er trots op om eindelijk het shirt van INEOS te kunnen aantrekken. Ik ken veel renners en mensen binnen de ploeg, dus ik zal me snel thuis voelen. Het hoofddoel van mijn jaar blijft natuurlijk wel de Ironman van Hawaï in oktober.”