Ineos: “Froome blijft bij ons in 2020" JDK

16 mei 2020

“Neen.” Dat was het duidelijke antwoord van een hogere en dus goed geplaatste bron binnen Team Ineos op de vraag van Gazzetta dello Sport of Chris Froome dít jaar al de ploeg zal verlaten. “In 2020 blijft hij bij ons.”

Volgens de Spaanse website ciclo21.com is Movistar één van de twee geïnteresseerde teams in de viervoudige Tourwinnaar. Telefonica, het overkoepelende bedrijf van de WorldTourploeg, fuseerde onlangs met het Britse Liberty. In die zin zou Froome (34) voor Movistar niet alleen sportief maar ook commercieel en publicitair een interessante aanwerving zijn. Andere gegadigde is Israel Start-Up Nation, meldt het Israëlische Sport5. Waar teameigenaar Sylvan Adams flink wil investeren in de komst van Froome en bereid is het budget te verhogen om het miljoenensalaris van de renner (5 miljoen) te betalen.

