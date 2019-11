Ineos: "Als er wordt valsgespeeld in ons team, stoppen we meteen” DMM

25 november 2019

Jim Ratcliffe, de sterke man van Ineos, heeft nog eens verklaard onmiddellijk de stekker uit de wielrennerij te trekken als hij zou weten dat er doping in zijn wielerteam wordt gebruikt. De Brit deed zijn uitspraak in het kader van de zaak die tegen voormalig Team Sky-arts Richard Freeman loopt. Hij wordt er onder meer van verdacht testosteron aangekocht te hebben voor renners van de ploeg. Freeman verliet Team Sky in 2017.

“Er is niets aan de hand bij ons”, stelt Ratcliffe. “De dag dat er wordt valsgespeeld, verlaat Ineos de wielerwereld onmiddellijk. We hebben voor de overname van deze wielerploeg diepgaand onderzoek gedaan ernaar. Externe advocaten onderzochten alle procedures in het team en de medische werking. Ik geloof in ‘marginal gains’, maar ben niet geïnteresseerd in valsspelen. ‘That is not my game’.”