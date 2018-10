Indrukwekkende Pinot verzilvert hoogvorm in Ronde van Lombardije, Teuns derde XC

13 oktober 2018

16u25

Bron: Eigen berichtgeving en Belga 13 Wielrennen Thibaut Pinot heeft met de Ronde van Lombardije zijn eerste wielermonument gewonnen. De Fransman liet op de Civiglio Vincenzo Nibali ter plekke en soleerde vervolgens naar de zege. Dylan Teuns finishte als derde, Tim Wellens werd vijfde.

Vandaag werd in het noorden van Italië de laatste wielerklassieker van het jaar gereden. Op het menu: een lastige tocht van 241 kilometer. En bij de meesten was het op voorhand reeds op. Zucht. Velen hoopten dan ook op een relatief kalme openingsfase, maar die kwam er niet. In het eerste uur werd er rondgereden aan een gemiddelde snelheid van liefst 53 km/u.

Nadien even rust, waardoor de vroege vlucht tot stand kwam. Florian Sénéchal, Davide Ballerini, Umberto Orsini, Alessandro Tonelli, Franck Bonnamour, Jonathan Restrepo, Michael Storer en Marco Marcato trokken in het offensief, terwijl de troepen van Groupama-FDJ en Movistar de boel controleerden.

Na de Madonna del Ghisallo bleven er nog vier leiders over: Bonnamour, Orsini, Storer en Tonelli. Het viertal duwde stevig op de pedalen, maar werd reeds op vijftig kilometer van de streep bij de lurven gevat. Vervolgens trok Primoz Roglic door op de steile Colma di Sormano, maar de Sloveen moest toekijken hoe Vincenzo Nibali en Thibaut Pinot hem voorbijsnelden.

De Fransman en de Italiaan voerden oorlog, Alejandro Valverde was niet mee. Sterker nog: de wereldkampioen moest zelfs lossen bij de achtervolgers. Offday. Die eerste zege in de regenboogtrui zal voor volgend seizoen zijn.

Nadien daalden Roglic en een indrukwekkende Egan Bernal naar Nibali en Pinot. Zo trokken ze met z’n vieren naar de Civiglio. En daar viel de beslissing. Op die hindernis toonde de Fransman zich de beste klimmer, waarna hij zijn voorsprong niet meer uit handen gaf.

Pinot werkte de laatste veertien kilometer op z’n eentje af. Chapeau. Met de Ronde van Lombardije heeft de Fransman zijn eerste wielermonument beet. De tweede plek was een prooi voor Nibali, terwijl Dylan Teuns enkele seconden later naar de derde plek sprintte. Daarnaast finishte Tim Wellens als vijfde. Twee Belgen in de top vijf in deze herfstklassieker. Knap.

Pinot: "Nooit voelde ik me zo sterk"

"Voor mij is dit veruit de mooiste overwinning die ik boekte en ook in de mooiste koers van allemaal. Bovendien versla ik onder meer Vincenzo Nibali", stelde een geëmotioneerde Thibaut Pinot na de finish.

"Dit is een droom die uitkomt. Ik vertoef wellicht in de beste conditie uit mijn carrière. Nog nooit voelde ik me zo sterk. Deze week won ik al Milaan-Turijn en vandaag liep het voortreffelijk. Toen ik Nibali zag ontsnappen wist ik dat ik mee moest gaan of dat we verder konden rijden voor de tweede plaats. Uiteindelijk waren we met vier, want ook Bernal en Uran konden aansluiten bij ons. Met Nibali stoof ik de Civiglio op en uiteindelijk kon ik hem achter mij laten. En dan volgden natuurlijk nog veertien lang kilometers voor ik de eindmeet zag in Como."

Teuns: "Zege zat er niet in"

In de sprint voor de laatste podiumplaats was Dylan Teuns (BMC) de snelste van een groepje met zeven renners om zo de eerste Belg op het podium te worden in de Koers van de Vallende Bladeren sinds de zege van Philippe Gilbert in 2010.

"Ik sta terug op het podium en dat in een klassieker. Daar mag ik toch wel best tevreden mee zijn. Ik ben derde na Thibaut Pinot en Vincenzo Nibali, veruit de twee sterkste renners vandaag", gaf Dylan Teuns mee. "Ik had heel goede benen, maar meedoen voor de zege heeft er echter nooit ingezeten. Zeker niet toen er fiks gedemarreerd werd op de Colma Di Sormano. Daar moest ik echt wel passen, maar ik kon naderhand toch weer aanpikken. Er werd de hele dag heel snel gereden. Movistar van wereldkampioen Alejandro Valverde en Groupama-FDJ van Thibaut Pinot hebben van bij de start het tempo bijzonder hoog gehouden. Daarom ook verliep deze koers de hele dag aan een rotvaart."

Vincenzo Nibali was de enige die nog wat weerwerk kon bieden aan Thibaut Pinot. Maar op de Civilio ging bij de Italiaan ook het licht uit en moest hij Pinot laten rijden. Op twee kilometer van de finish versnelde Nibali op zijn beurt en ging zo op jacht naar de tweede plaats. "Ik had er een lange vlucht opzitten en had geen eten meer. Vandaar dat ik niet kon reageren op de uitval van Pinot. De conditie is niet slecht, maar net niet goed genoeg om te winnen en zeker niet om op te boksen tegen Pinot. Ik ben in de laatste kilometers toch nog gaan aanvallen. Mijn ploegmakkers konden de boel ophouden en daarom werd ik netjes tweede", aldus de winnaar van vorig jaar.

Top 10

1. Thibaut Pinot (Fra/GFC) de 241 km in 5u53:22

2. Vincenzo Nibali (Ita/TBM) op 0:32

*** 3. Dylan Teuns (Bel/BMC) 0:43

4. Rigoberto Uran (Col/EFD) 0:43

*** 5. Tim Wellens (Bel/LTS) 0:43

6. Ion Izagirre (Spa/TBM) 0:43

7. Rafal Majka (Pol/BOH) 0:43

8. Domenico Pozzovivo (Ita/TBM) 0:43

9. Daniel Martin (Ier/UAD) 0:48

10. George Bennett (NZe/TLJ) 01:22