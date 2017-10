Indrukwekkende Gaviria voert bisnummer op in Tour of Guangxi Dries Mombert in China

10u29 2 TDW Wielrennen Geen één zonder twee. Fernando Gaviria heeft voor de tweede keer in evenveel dagen het peloton op zijn nummer gezet in de Tour of Guangxi. De Colombiaan van Quick-Step.Floors sprintte met overmacht naar de zege. Max Wallscheid van Team Sunweb strandde op de dichtste ereplaats. Gaviria blijft met zijn overwinning uiteraard leider in het algemene klassement.

Even opschudding bij de start van de tweede etappe in de Tour van Guangxi. De plaatselijke buschauffeur had Team Sky vanuit het hotel naar de verkeerde stad gebracht. De Britse brigade met onder meer Wout Poels moest dus nog snel rechtsomkeer maken om 'de grand départ' in Quinzhou te halen.



Daar trok het peloton zich andermaal als een roedel wolven op gang. Een van de alfamannetjes na tien kilometer was onze eigenste Tim Wellens. De kopman bij Lotto-Soudal kreeg Grivko en Dillier mee, maar dat feestje ging niet door. Te grote namen voor het peloton, geen vrijheid voor Wellens en co.



Na dertig kilometer was de beslissende vlucht nog steeds niet vertrokken. Plaatselijke held Wang Meiyin, de enige Chinese renner in de Tour of Guangxi, beproefde dan maar zijn geluk. Met succes. De thuisrijder kreeg een vrijgeleide en mocht zich even later verheugen op de komst van Lastra en Dillier.



"Ik heb toch wel ambitie voor het eindklassement", liet de Zwitser voor de start optekenen en dat liet de BMC'er ook tijdens de wedstrijd blijken. Hij pakte onbedreigd enkele bonificatieseconden en reed zo lange tijd virtueel in de rode leiderstrui.



Werk op de plank voor Gaviria en zijn makkers bij Quick.Step-Floors. De Belgische formatie dichtte eigenhandig de kloof van iets meer dan drie minuten. Op de brede wegen in Nanning kregen we dus opnieuw een massasprint. Daarin stond andermaal geen maat op de Colombiaan. Even leek het nog een nipt duel te worden met Max Wallscheid, maar de laatste versnelling van Gaviria was net té verschroeiend voor de Duitser. Twee op twee voor Quick.Step-Floors in China. Morgen een hattrick?

Met zijn twaalfde overwinning van het seizoen komt Fernando Gaviria aardig in de buurt van zegekoning Marcel Kittel. "Het is geen doel om hem voorbij te gaan. Ik bekijk het wedstrijd per wedstrijd. In principe komt er hier morgen nog één kans, maar ook de andere dagen zal ik proberen er dicht bij te zijn. Het parcours is mij een raadsel dus we zullen zien." Over de etappe vandaag had de Colombiaan ook weer een duidelijke mening. "Het was opnieuw gevaarlijk. De wegen zijn hier gewoon te breed, waardoor het hele pak vaak een ferme slingerbeweging maakt. Ik werd gelukkig goed afgezet door m'n ploegmakkers en dat werk heeft uiteindelijk geloond."

Walscheid: "De beste heeft gewonnen, punt uit"

24 lentes heeft Max Walscheid, maar de Sunweb-renner heeft vandaag opnieuw een plaats bij de eerste vijf weten te veroveren. Het werd zelfs even spannend met Gaviria. "Ik probeerde hem te flikken door zo laat mogelijk te komen, maar ook hij had nog een versnelling achter de hand. De beste heeft hier gewonnen, punt uit. Ik kom wel steeds korter en korter. Wie weet lukt het morgen wel."

Uitslag

1. Fernando Gaviria (Col/QST) de 156.7 km in 3u43:54 (gem. 41.991962km/u)



2. Max Walscheid (Dui/SUN) op 0:00



3. Wouter Wippert (Ned/CDT) 0:00



4. Matteo Pelucchi (Ita/BOH) 0:00



5. Mekseb Debesay (Eri/DDD) 0:00



6. Magnus Cort (Den/ORS) 0:00



7. Sonny Colbrelli (Ita/TBM) 0:00



8. Federico Zurlo (Ita/UAD) 0:00



9. Daniel Oss (Ita/BMC) 0:00



10. Giacomo Nizzolo (Ita/TFS) 0:00

Stand

1. Fernando Gaviria (Col/QST) de 264.1 km in 6u03:35 (gem. 43.582855km/u)



2. Silvan Dillier (Zwi/BMC) op 0:05



3. Max Walscheid (Dui/SUN) 0:14



4. Dylan Groenewegen (Ned/TLJ) 0:14



5. Wouter Wippert (Ned/CDT) 0:16



6. Andriy Grivko (Oek/AST) 0:16



7. Pascal Ackermann (Dui/BOH) 0:16



8. Wilco Kelderman (Ned/SUN) 0:17



9. Rémi Cavagna (Fra/QST) 0:17



10. Jonathan Lastra (Spa/CJR) 0:17

